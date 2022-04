Marc Marquez, la strategia per il week-end di Austin

6° crono nel venerdì di prove libere per Marc Marquez, rientrato in pista dopo tre settimane. Honda sta pensando a dei cambiamenti.

Marc Marquez è ritornato in pista ad Austin e nella prima giornata di prove libere piazza il sesto crono in sella alla sua Honda RC-V con cui sta riprendendo confidenza. Il prototipo 2022 non è ancora perfettamente modella al suo stile di guida e l’incidente di Mandalika ha rallentato questa fase di adattamento che proseguirà nel week-end di Austin.

Ha guidato con una certa aggressività ma senza forzare i tempi sul giro, perché questo fine settimana servirà soprattutto a riprendere confidenza con la moto: “Guidare in modo aggressivo è l’unico modo per dimenticare l’ultimo incidente e le ultime due settimane”, ha detto il campione di Cervera. “Quando ho visto che ero veloce, ho cercato di rilassarmi e di guidare bene. Non abbiamo fatto molto sulla moto, ma abbiamo guidato con il solito setting, l’assetto base usato in Indonesia”.

Un nuovo telaio per Marc Marquez

Nessun problema visivo, Marc Marquez è ritornato in piena forma in Texas. Non cerca nessun alibi. “Se la mia vista non andava bene, non potevo essere veloce”. Ha rassicurato tutti ai box e al centro medico durante la visita di routine con il dott Angel Charte. “Ho detto loro: non chiedetemi nulla. Se ho un problema lo dico io stesso. Ma non chiedetemelo”. La priorità è mettersi alle spalle i brutti ricordi degli ultimi mesi e ricominciare da dove aveva lasciato a Jerez prima dell’incidente del 2020.

Austin è un buon tracciato dove in passato ha sempre dominato, non si preclude la strada ad un buon risultato: “Sono venuto qui ad Austin per correre, non solo per fare qualche giro. E per farlo devi lavorare come fai di solito, in termini di assetto e tutto il resto”, ha aggiunto l’otto volte campione del mondo”. Ma non nasconde di essersi preservato in vista del sabato: “Ho spinto per un solo giro, è l’unico modo per affrontare questo fine settimana”.

Nelle libere del sabato l’attenzione sarà concentrata soprattutto sul feeling con l’anteriore della sua Honda RC213V. “L’anteriore di questa moto 2022 è uno dei punti deboli del mio stile di guida. Ho ancora dei problemi. So che la squadra ha già pensato a degli aggiustamenti. Domani ci proveremo”. E ammette: “Honda sta già lavorando al telaio per migliorare il carattere dell’avantreno per le prossime gare”.