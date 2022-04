Leclerc dispiaciuto per Sainz: Ferrari stellare, ma c’è un piccolo problema

Charles Leclerc si è preso la seconda pole position stagionale dopo un giro da fenomeno a Melbourne. Ecco le sue parole dopo la qualifica.

Una prestazione strepitosa quella effettuata da Charles Leclerc, che ha ottenuto in Australia la seconda pole position stagionale, su tre qualifiche effettuate. Con un mostruoso 1’17”868, staccando di quasi tre decimi Max Verstappen. Nel corso delle qualifiche, la Red Bull aveva dimostrato di avere qualcosina in più rispetto alla Ferrari, che è invece venuto fuori alla grandissima nel momento più importante.

Purtroppo, il grande assente della giornata è Carlos Sainz, che partirà dalla nona posizione. Lo spagnolo è stato molto sfortunato nel Q3, dal momento che il suo primo tentativo è stato reso vano dalla bandiera rossa causata dall’Alpine di Fernando Alonso, andata a muro nell’ultimo settore.

Nei secondi decisivi, lo spagnolo della Ferrari ha commesso un errore nel veloce cambio di direzione, chiudendo addirittura nono. Sergio Perez è terzo con l’altra Red Bull, ma il suo resta un risultato ancora non ufficiale. Il messicano è sotto investigazione per non aver rallentato a sufficienza sotto bandiera gialla, ed i commissari prenderanno le loro decisioni nelle prossime ore.

Tornando a Leclerc, c’è da dire che si è trattato di una prestazione incredibile, degna dei più grandi campioni di questo sport. Per il monegasco è l’undicesima pole position stampata in carriera, e per la terza qualifica consecutiva è riuscito a battere il rivale Verstappen. Va detto che il campione del mondo non ha fatto tutta la differenza che potevamo aspettarci, dal momento che ha staccato di appena 86 millesimi un Perez in netta crescita.

La Red Bull avrà un buon vantaggio nella gara di domani, dal momento che potrà giocare a due punte contro una. Il lato negativo per le RB18 è l’abolizione della zona DRS nel nuovo tratto, che offrirà una possibilità di sorpasso in meno al team di Milton Keynes. I passi gara, nel corso delle prove libere, erano praticamente uguali, e siamo certi che vivremo un’altra sfida al limite.

Leclerc, emozione dopo la seconda pole position

Charles Leclerc ha piazzato la solita zampata nel momento più importante, battendo Max Verstappen e Sergio Perez. I quasi tre decimi rifilati al campione del mondo hanno stupito tutti, soprattutto per quel pazzesco primo settore che era stato favorevole alle RB18 per tutta la giornata odierna.

Il monegasco vuole allungare la propria leadership nel mondiale, per permettere alla Ferrari di giungere ad Imola con un buon vantaggio in classifica. Leclerc ha poi commentato quanto avvenuto nelle qualifiche ai microfoni di “SKY Sport F1“, non nascondendo la propria soddisfazione.

“Devo ammettere che l’ultimo tentativo è stato davvero strepitoso, sono veramente felice perché quel giro metterlo lì non era facile, sono andato al 200%, il giro è venuto molto bene. Sono molto contento, non era facile c’era molto porpoising, per la gara sarà complicato gestirlo. Mangerò poco ma vedremo cosa accadrà alla domenica, devo dire che c’è tanta felicità per questo risultato“.

“Non c’è stato uno step fuori dal normale dallo scorso anno da parte mia, lo scorso anno era molto difficile farmi notare, e quando facevi un errore tutti lo notavano. Avere questa macchina sicuramente aiuta, la pole position è stata fantastica ma so che non porta neanche un punto, domani bisogna concludere bene il lavoro“.

Il monegasco è consapevole che Carlos Sainz sia stato molto sfortunato, ma resta molto concentrato su quella che sarà la gara che dovrà fare contro le due Red Bull: “Se mi preoccupa avere le Red Bull dietro? Peccato per Carlos, aveva un grande passo ma è stato sfortunato. Sempre meglio avere entrambe le macchine davanti, ma io mi concentro su di me, proverò a fare un buon gap all’inizio“.