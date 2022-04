Ferrari, parte il tormentone preferito da Leclerc: ecco la reazione di Binotto

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, si è reso protagonista di un altro episodio esilarante. Il team radio del Bahrain è diventato ormai un tormentone.

C’è un atmosfera molto serena nella Scuderia Ferrari. Il team è coeso e pronto per l’ennesima sfida sul tracciato di Albert Park di Melbourne. Charles Leclerc sta attraversando uno dei migliori periodi della sua vita, avendo a disposizione un’auto all’altezza del suo talento. Per anni il monegasco ha dovuto guardare gli avversari festeggiare sul primo gradino del podio, ma finalmente ora può dire la sua anche in ottica mondiale.

La vittoria ottenuta in Bahrain è stata la terza della carriera di CL16. Quest’ultimo ha sfruttato appieno il potenziale della F1-75 per conquistare il suo primo hat-trick. Pole position, vittoria e giro più veloce a certificare un dominio che sarebbe risultato inscalfibile anche senza il ritiro delle due Red Bull Racing. Il doppio DNF nel Gran Premio inaugurale ha, certamente, spianato la strada alla Rossa in classifica costruttori. Alla vigilia dell’appuntamento in Australia la scuderia italiana ah accumulato 40 punti di vantaggio sulla Mercedes e 41 sulla Red Bull Racing.

Charles Leclerc è molto soddisfatto dall’alto dei suoi 45 punti in classifica piloti, essendo riuscito a mettersi alle sue spalle il suo compagno di squadra Carlos Sainz e il campione del mondo Max Verstappen. L’olandese è chiamato già ad una grande dimostrazione di forza nel terzo round del campionato nel tentativo di accorciare le distanze dal giovane ferrarista.

La canzone preferita da Charles Leclerc

L’ultimo successo e l’ultima doppietta del Cavallino era datato due anni e mezzo fa. Il fenomenale pilota della Ferrari è riuscito a sfatare un tabù grazie ad un feeling speciale con la nuova auto ad effetto suolo della casa italiana. La sensazione è che la monoposta possa risultare competitiva su tutti i tracciati, come ha anche ammesso Mattia Binotto, ma ciò lo scopriremo solo con il prosieguo della stagione.

Max Verstappen, in entrambi i Gran Premi di questa stagione, si è dimostrato competitivo e ha fatto di tutto per portarsi a casa il bottino pieno. L’olandese è riuscito nel suo intento in occasione del Gran Premio di Arabia Saudita, ma nella prima tappa del campionato ha perso il confronto con Leclerc. L’auto italiana è apparsa sin dalle prime battute una vettura veloce e affidabile. Dopo anni di sofferenza il team ha spinto al massimo per cercare di trovare la miglior filosofia interpretativa possibile per tornare al vertice.

La F1-75 è una wing car agile, leggera e con un motore strepitoso. Il nuovo Superfast sta facendo la differenza. L’auto sembra perfetta per le caratteristiche tecniche di Charles Leclerc. Quest’ultimo, sin dai test, è sembrato a suo agio al volante della F1-75. Al termine della prima corsa dell’anno, Leclerc aveva staccato la radio, lasciando presagire un problema. Il giovane ha fatto uno scherzetto a Binotto, dicendo poi via radio: “Povero gabbiano che ha perso la compagna”. L’ingegnere di Losanna aveva riposto al suo giovane alfiere, annunciando: “Mai più sti scherzi, Charles“.

Nelle sue storie Instagram le note della canzone “Povero Gabbiano hai perduto la compagna” di Gianni Celeste sono ricomparse. Leclerc si è divertito a filmare Mattia Binotto. La faccia del team principal della Ferrari è tutta un programma. L’ingegnere si è girato, indicando Leclerc che se la ride. Il clima, al momento, nel team è veramente disteso. Sulle note di Gianni Celeste, arriveranno altri scherzi in gara?