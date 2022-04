Jorge Lorenzo brucia le tappe: lo attende una nuova avventura

L’ex pilota MotoGP Jorge Lorenzo subito in pista a Imola per un nuovo impegno al volante della Porsche 911 GT3.

Jorge Lorenzo è un fiume in piena di progetti. Dopo l’addio al Motomondiale alla fine del 2019, al termine di una stagione a dir poco sfortunata in sella alla Honda del team factory, aveva ripiegato su un ruolo di collaudatore per Yamaha, compiendo pochissime apparizioni durante l’anno anche a causa della pandemia di Covid-19. Nel 2021 nessun impegno ufficiale in pista, ha commentato i Gran Premi sul suo canale YouTube, lasciando presagire spiragli per il futuro non troppo definiti.

Da anni il pentacampione aveva espresso il desiderio di vestire i panni dell’inviato nel paddock della MotoGP e alla vigilia del nuovo campionato ha annunciato l’accordo con Dazn Spagna, per cui seguirà dal vivo diversi Gran Premi, come già avvenuto nella gara inaugurale in Qatar. Ma nei mesi scorsi il maiorchino ha anche svolto un test privato a Franciacorta al volante di una Porsche GT3 e da subito è apparso chiaro che non si trattasse di una giornata spensierata all’insegna dell’adrenalina.

Jorge Lorenzo subito in pista

Jorge Lorenzo nelle scorse settimane aveva lasciato intendere che presto lo avremmo visto sulle quattro ruote, magari sperando di poter sfidare Valentino Rossi in un futuro prossimo. Pochi giorni fa ha tolto i veli dal suo nuovo impegno e annunciato che gareggerà per l’intera stagione della Porsche Carrera Cup Italia al volante della Porsche 911 GT3 (992) del team Q8 Hi Perform, che nel 2021 ha conquistato la vittoria con Alberto Cerqui.

L’ex pilota MotoGP ripercorre le orme recenti di Dani Pedrosa e Valentino Rossi, che a Imola hanno inaugurato le nuove pagine professionali in carriera. E l’esordio di Jorge Lorenzo inizierà proprio sul tracciato emiliano il 7-8 maggio, quando parteciperà al round inaugurale della Porsche Mobil 1 Supercup, dove comparirà come pilota ospite. L’evento si terrà a margine delle tappe europee di Formula 1, con un calendario di otto tappe.

Il primo test si terrà al Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Imola, in Italia, il 24 aprile 2022, dove il cinque volte iridato del Motomondiale guiderà la vettura VIP Porsche Motorsport n.911. In questi giorni ha tenuto alcuni test a Imola a bordo della 911 GT3. “Dopo aver chiuso la mia carriera in MotoGP, le corse mi mancavano e ho cercato qualcosa di più sicuro delle corse motociclistiche. L’anno scorso ho partecipato ad alcuni eventi virtuali nella versione esport della Porsche Carrera Cup Italia. Il passaggio alla GT3 Cup è stato il passo successivo”