Dani Pedrosa incrocia di nuovo Valentino Rossi: incredibile la sfida

Il pilota spagnolo Dani Pedrosa, collaudatore del marchio KTM, ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale.

Dani Pedrosa intraprenderà una nuova avventura in pista oltre al ruolo di collaudatore KTM che ricopre dal 2018. Al termine della sua prestigiosa carriera in classe regina sempre con il marchio Honda, il pilota di Sabadell ha scelto di trasferire tutta la sua esperienza al servizio della Casa di Mattighofen. Dal suo arrivo la KTM RC16 ha beneficiato di una rapida evoluzione che ha portato in breve tempo alle vittorie in MotoGP di Brad Binder e MIguel Oliveira negli ultimi due anni.

Adesso Dani Pedrosa ha deciso di intraprendere una nuova avventura sulle quattro ruote in contemporanea alla sua mansione di tester per il costruttore austriaco. Parteciperà ai tre round previsti del Lamborghini Super Trofeo Europe con una Huracan del team FFF Racing. Il mini campionato europeo consta di tre date stagionali: la prima a Imola dall’1 al 3 aprile, la seconda dall’1 al 3 luglio a Misano Adriatico e a novembre sul tracciato di Algarve in Portogallo.

Dani Pedrosa incrocia Valentino Rossi

L’annuncio è ufficiale e Dani Pedrosa si è detto entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo professionale che porterà ulteriore esperienza al suo bagaglio personale già ricco. “Sono molto felice di cominciare questa nuova avventura con Lamborghini e il team FFF Racing. È la mia prima esperienza sulle quattro ruote e mi sento molto emozionato, anche se dovrà imparate tanto. Non vedo l’ora di imparare tutti i trucchi del mestiere e di iniziare a dare il massimo – ha dichiarato Pedrosa -. Il mio obiettivo sarà innanzitutto quello di divertirmi”.

Al suo fianco ci sarà l’esperto pilota Antonin Borga che lo aiuterà a prendere confidenza con la supercar e la categoria. Inoltre potrà contare sui saggi consigli di un pilota italiano di fama internazionale come Vitantonio Liuzzi, ex pilota di F1. In passato anche il pilota attuale del team Yamaha RNF Andrea Dovizioso ha preso parte a questa competizione importante ottenendo la vittoria nella gara Pro-Am bel 2016.

Il destino ha voluto che nei primi due appuntamenti in programma a Imola e a Misano Dani Pedrosa potrà ritrovare una vecchia conoscenza come Valentino Rossi che nelle stesse date sarà impegnato nel Fanatec GT WCE a bordo della sua nuova Audi R8 GT3 del team belga Wrt. Per i due ex campioni della MotoGP sarà una buona occasione per rivedersi e scambiare un saluto.