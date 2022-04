F1, gli esperti parlano chiaro: Red Bull in netto vantaggio sulla Ferrari

Il mondiale di F1 sbarca in Australia per un nuovo atto della battaglia tra Red Bull e Ferrari. Per gli esperti il favorito è Verstappen.

Terzo atto del mondiale di F1 targato 2022, con la battaglia tra la Red Bull e la Ferrari che si sposta in Australia. La pista di Melbourne, che è stata profondamente rivista e che vedrà dei tempi di circa cinque secondi più rapidi rispetto al passato, è una delle più amate dai piloti e dal Circus in generale.

Le squadre e tutta la carovana al seguito della massima formula sono già arrivate all’Albert Park da diversi giorni, nel tentativo di prendere maggior confidenza con il fuso orario locale. Per quanto riguarda le caratteristiche della pista, non c’è dubbio sul fatto che le modifiche vadano incontro alla Red Bull.

Se si fosse corso sul vecchio layout, non avremmo avuto dubbi nel dare alla Ferrari lo scettro di grande favorita. Nel complesso, Melbourne resta una pista più idonea per le caratteristiche della Rossa, dal momento che molti tratti lenti sono stati mantenuti. Tuttavia, la Red Bull potrebbe godere di alcune novità, come dell’eliminazione della chicane Clarke che adesso è divenuta un velocissimo cambio di direzione da percorrere in pieno.

Il Cavallino ha cercato un compromesso dal punto di vista aerodinamico, portando un’ala posteriore a cucchiaio che era stata scartata in Arabia Saudita. La sconfitta patita da Charles Leclerc a causa della maggiore velocità di punta di cui godeva Max Verstappen a Jeddah ha fatto riflettere gli uomini in rosso, che nel corso del Cavallino potrebbero svolgere delle comparazioni per capire su quale configurazione aerodinamica puntare.

Melbourne sarà l’ultima tappa prima dell’inizio della stagione europea, con la F1 che sbarcherà ad Imola già dal prossimo 24 aprile in quel di Imola. Per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy sono attese delle grandi novità tecniche sulla Red Bull, ma anche il Cavallino interverrà sulla F1-75.

F1, in Olanda vedono favorita la Red Bull sulla Ferrari

La partita si sposterà sul piano degli sviluppi nelle prossime settimane. Le F1 ad effetto suolo sono ancora agli albori della loro esistenza, ed è chiaro che il potenziale da tirarvi fuori è ancora tantissimo. La Red Bull, lo sappiamo, non si è mai distinta per delle partenze di stagione fulminanti, salvo poi effettuare dei grossi balzi in avanti nel corso del campionato.

L’obiettivo dell’entourage di tecnici diretto da Adrian Newey è proprio questo, con il lavoro di riduzione del peso della RB18 che arriverà al culmine proprio con il pacchetto aerodinamico da introdurre ad Imola. Nel corso del podcast di “RacingNews365“, l’ex pilota Tom Coronel ed il giornalista Ruud Dimmers hanno dichiarato che la Red Bull è la grande favorita in chiave sviluppi.

“Il divario tra le due squadre è quasi inesistente”, afferma Dimmers. “Ma questo non fa differenza, visto che presto ci saranno degli aggiornamenti, sia in Ferrari che in Red Bull. Il team di Max sta puntando su una dieta, ma quello che mi dà più fiducia è che il team ha iniziato a lavorare su quella RB18 più tardi (rispetto alla Ferrari, ndr) a causa della lotta per il titolo dell’anno scorso con la Mercedes“.

In F1 gli sviluppi saranno determinanti: “In teoria, se il 100% è il massimo, la Red Bull potrebbe essere solo al 70%. Mentre la Ferrari potrebbe essere già all’80% del potenziale della vettura, perché ha iniziato a svilupparla molto tempo prima. Quindi, direi che Red Bull deve avere una curva di sviluppo più ripida rispetto alla Ferrari. E non è solo nel peso, che è imbarazzante: 10 chili in più al momento. Se riusciranno a diminuirlo, e credo che ce la faranno, potrebbero guadagnare un grande vantaggio“.