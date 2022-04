Marquez potrebbe tornare ad Austin: la foto che conferma tutto

Marquez risale in sella: test importante in vista di un possibile rientro a breve in MotoGP.

Arrivano segnali incoraggianti per quanto riguarda il recupero di Marc Marquez dall’ultimo problema di diplopia avuto in seguito al brutto highside in Indonesia. Ci sono buone possibilità di rivederlo presto in MotoGP.

L’otto volte campione del mondo in una storia Instagram ha pubblicato una foto di sé stesso in sella a una Honda CBR600. Un test importante per saggiare le sue condizioni fisiche, in particolare quelle della sua vista. Il fatto che abbia avuto l’ok per guidare una moto significa che è guarito e può tornare a correre.

Il pilota del team Repsol Honda oggi è in azione sulla pista di Alcarras, nella provincia di Lleida. Fondamentale verificare che i suoi occhi non abbiano alcun problema. Se il test andrà come auspicato, allora potrà tornare in MotoGP già nel Gran Premio delle Americhe in arrivo in questo fine settimana.

MotoGP, Marquez inizia da Austin la rincorsa al titolo?

Per Marquez tornare a Austin sarebbe l’ideale, dato che si tratta di una pista sulla quale è sempre andato fortissimo. Su otto gare che ha disputato al COTA, ne ha vinte sette e in un’occasione (2019) si è ritirato mentre era in testa. Anche lo scorso anno, nonostante non fosse al 100% fisicamente, ha trionfato in Texas.

Marc già in mattinata aveva fatto intendere di essere di buon umore e che c’erano notizie positive in arrivo, ma averlo visto in sella alla Honda CBR600 è stato un segnale concreto del fatto che il suo rientro in MotoGP è veramente vicino. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte del team Repsol sull’eventuale ritorno in pista del pilota negli Stati Uniti.

Marquez aveva dichiarato subito che il nuovo episodio di diplopia era meno grave rispetto a quello del 2021. Lo stesso Alberto Puig lo aveva confermato. Che il rider spagnolo sia già risalito in sella ad Alcarras rappresenta una conferma ulteriore, dato che l’ultima volta ci era voluto molto più tempo prima di poterlo rivedere su una moto.

Se dovesse tornare in Texas, Marquez ripartirebbe dagli 11 punti in classifica conquistati tutti nella prima gara in Qatar con il quinto posto al traguardo. Sono 34 le lunghezze di distanza dall’attuale leader Aleix Espargarò, non troppe considerando che ha saltato due gran premi e che il campionato è ancora lungo. Se dovesse vincere di nuovo ad Austin, sarebbe un ottimo colpo per il resto del Mondiale.