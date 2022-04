MotoGP, GP delle Americhe: Orari TV e streaming su SKY, DAZN e TV8

La MotoGP completa il back-to-back in America con il Gran Premio delle Americhe. Ecco tutte le informazioni per seguire l’evento.

Non c’è un attimo di respiro per la MotoGP in questo avvio di stagione. Dopo le prime tappe in Qatar, Indonesia ed Argentina, il Circus delle due ruote torna subito in pista per il Gran Premio delle Americhe, in programma domenica sullo splendido tracciato di Austin dove si attende un grande spettacolo.

Sin qui, questo campionato ci ha dato già una certezza: non c’è nessun padrone ben definito, e c’è la grande possibilità che si vada incontro ad una stagione simile al 2020. Dopo due gare, Enea Bastianini ha dovuto cedere il comando della classifica mondiale, ora affidato ad Aleix Espargaró ed alla sua Aprilia.

Il rider riminese ha dimostrato, nelle ultime due tappe, che la vittoria di Losail è stata più frutto del caso che altro, dal momento che non ha mai avuto il ritmo giusto a Mandalika ma anche nell’ultima tappa di Termas de Rio Hondo. Attualmente, il “Bestia” è scivolato in terza piazza in graduatoria generale con 36 punti, alle spalle dei 38 della KTM di Brad Binder ed ai 45 del vincitore in Argentina.

Aleix Espargaró ha fatto la storia dell’Aprilia, regalandole il primo successo in assoluto in MotoGP. Lo spagnolo si è reso protagonista di un fine settimana strepitoso, siglando la pole position ed uscendo vincitore dal duello con la Ducati Pramac di Jorge Martin. Lo spagnolo aveva preso il comando delle operazioni al via, comandando sino a cinque giri dalla fine.

Tuttavia, Aleix è sempre stato in gestione del mezzo, del carburante e delle gomme per poi sferrare l’assalto decisivo sul lungo rettilineo. L’Aprilia ha dato prova di avere un motore strepitoso, che non ha dato scampo alla Desmosedici di Martin. Dopo la gara infatti, Jorge si è lamentato del fatto che la moto di Noale lo abbia scavalcato con una facilità disarmante sugli allunghi, mandando una frecciatina a Borgo Panigale.

La vittoria di un’Aprilia è un colpo basso per la Ducati, ma in Argentina si è trattato comunque di una gran giornata per il motociclismo italiano. Vedere queste due case bastonare i grandi marchi giapponesi è stata una soddisfazione non da poco, nell’attesa che anche i rider italiani tornino ad occupare le prime posizioni.

Ad Austin, molto probabilmente, non ci sarà ancora Marc Marquez, che a causa di un secondo episodio di diplopia ha dovuto saltare il GP di Argentina. Lo spagnolo è il padrone assoluto della pista di Austin, dove ha vinto in sette occasioni su otto disputate da quando il Motomondiale corre da queste parti.

MotoGP, ecco tutte le informazioni sul GP delle Americhe

La MotoGP torna subito in pista in questo week-end, dove si gareggerà ad Austin. Come detto, Marc Marquez qui è quasi imbattuto, ma in un’occasione ha dovuto cedere lo scettro del vincitore alla Suzuki di Alex Rins, nella stagione 2019. All’epoca, il nativo di Cervera fu costretto al ritiro da una caduta, permettendo allo spagnolo di “invadere” il proprio regno.

Tuttavia, dopo che l’edizione 2020 saltò a causa del Covid-19, Marquez si è ripreso subito la scena lo scorso ottobre, dettando legge davanti a Fabio Quartararo ed a Pecco Bagnaia. Il rider della Ducati aveva fatto segnare una strepitosa pole position, ma sul ritmo gara Honda e Yamaha misero in mostra un passo decisamente diverso.

La MotoGP ha sempre offerto delle gare interessanti ad Austin, ma più che altro per coloro che gareggiavano alle spalle del dominante Marquez. Un tracciato del genere ha sempre esaltato la guida estrema dello spagnolo, che si augura di poter esserci grazie ad un recupero in extremis. Nella giornata di ieri, Marc ha pubblicato un video sui suoi profili social mentre è intento ad allenarsi duramente, per cui possiamo anche aspettarci qualche sorpresa.

Tornando alla battaglia per il mondiale, si tratta probabilmente dell’ultima chiamata per le Ducati ufficiali. Bagnaia ha marcato i primi punti in Argentina dove ha chiuso quinto, ma il gap in classifica da Aleix Espargaró è già di 33 lunghezze. La casa di Borgo Panigale, con il team ufficiale, non ha ancora ottenuto neanche un podio, mentre il Gresini Racing aveva vinto in Qatar con Enea Bastianini ed il Pramac ha chiuso sul podio a Mandalika con Johann Zarco ed in Argentina con Jorge Martin.

Non c’è dubbio sul fatto che anche Quartararo debba trovare un riscatto, dopo un avvio di campionato molto altalenante. Al nono posto di Losail ha fatto seguito la pole position e la piazza d’onore dell’Indonesia, ma in Argentina ha concluso con un mesto ottavo posto su una pista dove si sarebbe dovuto giocare la vittoria. Il campione del mondo deve dare qualche segnale di risveglio o sarà troppo tardi.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP delle Americhe SKY e DAZN

Venerdì 8 aprile

Prove libere 1

Moto3 14:00-14:50

Moto2 14:55-15:35

MotoGP 15:50-16:35

Prove libere 2

Moto3 18:15-18:55

Moto 2 19:10-19:50

MotoGP 20:05-20:50

Sabato 9 aprile

Prove libere 3

Moto3 14:00–14:40

Moto2 14:55–15:35

MotoGP 15:50 – 16:35

Qualifiche

Moto3 17:35–18:15

Moto2 18:30–19:10

MotoGP (FP4) 19:25–19:55

MotoGP 20:05–20:45

Domenica 10 aprile



Warm up

Moto3 15:00–15:10

Moto2 15:20–15:30

MotoGP 15:40–16:00

Gare

Moto3 17:00

Moto2 18:20

MotoGP 20:00

Orari TV GP delle Americhe TV8

Sabato 9 aprile



Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2 a partire dalle 23

Domenica 10 aprile