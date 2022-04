Quanto costa mettere l’impianto GPL sull’auto? Ecco tutte le cifre

L’auto a GPL porta grandi vantaggi in termini di consumi, anche se le prestazioni ne risentono. Ecco quanto costa mettere l’impianto.

Vi sarete sicuramente chiesti se convenga o meno comprare un auto che monta un impianto a GPL. La risposta è sicuramente affermativa, dal momento che questa tipologia di alimentazione ci permette di effettuare un pieno spendendo molti meno soldi. Oltre al risparmio economico, ne troviamo anche un altro non da poco: esse infatti, non emettono quantità eccessive di sostanze inquinanti nell’atmosfera e nell’ambiente, ed anche in chiave futuro saranno molto più utili rispetto ai benzina o ai diesel.

Un’altra domanda molto frequente, specialmente in questo momento di rincari per quanto riguarda la benzina ed il Diesel, quanti chilometri si possano fare con un litro di GPL. Dare una risposta sicura non è possibile, dal momento che i modelli presenti sul mercato sono tantissimi ed ognuno di loro ha caratteristiche diverse come le dimensioni, il peso ed il tipo di motore montato.

Facendo una stima approssimativa, si può dire che con un litro di GPL si possono percorrere circa 13-14 chilometri con una vettura di dimensioni medie, ma come anticipato, il valore può cambiare in base a diversi fattori. In molti stanno pensando di passare a delle tecnologie alternative in un periodo storico così complesso, e questa filosofia potrebbe tornare in voga in futuro.

Uno dei grandi vantaggi può essere rappresentato dai modelli di auto che montano un impianto a GPL di fabbrica, o specificatamente progettato per il modello in questione, possono consumare meno, fino a raggiungere i 15-18 chilometri con un litro di questa alimentazione.

Tuttavia, esiste anche un’altra possibilità, ovvero quella di far installare un impianto a GPL in un’automobile che non era predisposta al momento dell’acquisto. Sono molti gli automobilisti che hanno optato per questa possibilità, nel tentativo di viaggiare spendendo meno e coprendo distanze più lunghe.

Auto, ecco quanto costa montare un impianto GPL

L’auto a GPL, come già ampiamente spiegato, porta con sé numerosi vantaggi. Ovviamente, non ci possiamo aspettare le prestazioni di un motore a benzina ad elevata cilindrata, ma in questo periodo è bene considerare più i pro che i contro considerando le alte spese dei rifornimenti.

Secondo il sito web “automobile.it“, il costo massimo per montare un impianto GPL sulla vostra auto è pari a circa 1800 euro. Se si devono percorrere grandi distanze con la nostra auto, questa è una cifra che vale la pena spendere, perché poi si potrà usufruire di un grande vantaggio nel corso del tempo.

Le vetture che sfruttano l’alimentazione a GPL sono dotate di una bombola con ha la funzione del serbatoio. Dentro a ciò vi è contenuto il gas che poi si vaporizza allo stato liquido tramite un vaporizzatore. Il GPL, quindi, viene inviato a degli ugelli posti a monte del collettore di aspirazione del sistema di regolazione dell’acceleratore che provvede alla regolazione della quantità di miscela GPL-aria in entrata.

Per poter installare l’impianto a GPL è necessario rivolgersi ad alcuni centri specializzati. Non preoccupatevi, in Italia è molto facile trovarne dal momento che sono ben distribuiti su tutto il territorio nazionale. Questi andranno ad accertarsi del corretto funzionamento dell’impianto elettrico e dell’accensione prima di procedere all’operazione. Il serbatoio del GPL viene posto all’interno del vano bagagli, ma qualora questo abbia forma toroidale è possibile piazzarlo nel vano dedicato alla ruota di scorta così da non sottrarre capacità di carico.

Come affermato in precedenza, il costo massimo per montare un impianto a GPL è di circa 1800, ma si raggiunge questa cifra nel caso di auto catalizzate con impianto a iniezione sequenziale fasata. Si risparmiano circa 150 euro per quelle con sistema ad alimentazione gassosa, mentre si scende a 1200 per una vettura ad iniezione con controllo della carburazione Euro 0 o 1. Il costo minore è di 800 euro per un veicolo a carburatore o iniezione Euro 0 o 1.