Bagnaia furioso ai box, ma poi chiede scusa: situazione spinosa in Ducati

Brutto sabato per Pecco Bagnaia a Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati perde la pazienza ma poi chiede scusa.

Un sabato da dimenticare per Pecco Bagnaia a Termas de Rio Hondo. Non riesce a trovare il giusto feeling con la Ducati Desmosedici GP22 nel corso della singola giornata che ha racchiuso prove libere e qualifiche e in gara dovrà partire dalla quinta fila. Dopo essere stato grande protagonista nel finale della stagione 2021 e aver rinnovato con Ducati prima dell’inizio del campionato, adesso inizia ad avvertire la pressione del candidato al titolo.

Già nelle FP2 ha mostrato segni di nervosismo, lamentandosi con qualche collega in attesa della scia. Al rientro ai box dopo la Q1 è apparso evidentemente contrariato e in casa Ducati non nascondono una certa delusione per il risultato. Non è andata molto meglio a Jack Miller che nella Q2 conquista l’11° posto, ma subisce una sanzione di tre posti in griglia di partenza per aver rallentato il giro veloce di Fabio Quartararo nella seconda manche delle qualifiche.

Pecco Bagnaia chiede scusa

Doveva essere il week-end della svolta per Pecco Bagnaia e Ducati, che nelle prime due gare hanno raccolto un solo punto in classifica iridata. Ma a quanto pare l’appuntamento è rimandato al prossimo GP di Austin della prossima settimana. Sarà difficile ambire al podio partendo dalla quinta fila: “Forse per la svolta è meglio aspettare il prossimo Gran Premio. Non ho molto da dire se non che ero lento”. Troppi i problemi con la gomma nuova, ma non è la prima volta che accade. “Sappiamo come reagire, in questo senso è stato importante il GP del Sachsenring dello scorso anno. Ma ho avuto dei problemi anche con i dossi, quindi sappiamo cosa fare”.

Migliori le sensazioni con le gomme usate, ma è pur vero che in prima fila ci sono ben due Ducati Desmosedici GP22, quelle di Jorge Martin e di Luca Marini. Pecco Bagnaia fa mea culpa, sa che il nervosismo gioca brutti scherzi e chiede scusa al suo team. “Mi devo scusare, quando sei nervoso commetti degli errori ed è questo che mi preoccupa… Mi sono innervosito perché ho visto i piloti in attesa di una scia… Detto questo, è stato un mio errore”.

Quando è rientrato ai box dopo le qualifiche di Rio Hondo le telecamere hanno mostrato un Bagnaia davvero arrabbiato, ma non è una novità e capita anche a tanti altri piloti. “Ho avuto altre giornate difficili, la differenza era che non avevo le telecamere puntate”.