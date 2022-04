MotoGP, parla la madre di Marc Marquez: parole struggenti

Il pilota della Honda, Marc Marquez, sta cercando di rialzarsi ancora una volta dopo l’ennesimo episodio di diplopia. L’incoraggiamento della madre è toccante.

La MotoGP è in Argentina per il terzo appuntamento della stagione. I fan, dopo due anni di cancellazioni causa pandemia, aspettavano con ansia il ritorno di Marc Marquez. Purtroppo l’asso della Honda è costretto ad un nuovo riposo forzato dopo il tonfo nel warm up di Mandalika. I problemi di diplopia sono riemersi durante il viaggio di ritorno dall’Indonesia. Dopo il quinto posto in Qatar, questi due zeri pesano già come un macigno in ottica Mondiale.

La Honda è corsa ai ripari, richiamando nuovamente Stefan Bradl. Il tedesco ha già sostituito in tantissime occasioni il Cabroncito negli ultimi due anni. L’infortunio alla spalla a Jerez de la Frontera già aveva rappresentato un primo pesante stop per MM93. Il Cabroncito tornò, dopo molte operazioni, nel 2021, trionfando in Germania, Stati Uniti e Italia. Dopo il successo di Misano dello scorso 24 ottobre 2021, il catalano è ripiombato nell’incubo della diplopia che lo aveva già afflitto nel 2011 ai tempi della Moto2, a seguito di una caduta in un test privato sulla moto da cross.

Ora Marc ha bisogno di un nuovo periodo di riposo. Tornerà solo quando perfettamente recuperato sul piano fisico. “La seconda valutazione neuro-oftalmologica effettuata su Marc Marquez lo scorso lunedì ha mostrato un’evoluzione molto favorevole nella paralisi del quarto nervo destro colpito dalla caduta avvenuta al Gran Premio d’Indonesia. Il recupero non è ancora completo e Marc Marquez deve seguire il regime terapeutico stabilito con un trattamento conservativo”, recita il comunicato del dottore Sanchez Dalmau.

Le parole commoventi della madre di Marc Marquez

Sullo spagnolo sembra oramai esserci una maledizione. Ogni caduta potenzialmente lo esporrà a nuovi problemi alla vista. Ne ha parlato anche Alberto Puig in una recente intervista. Lo spagnolo, in carriera, ha trionfato tre volte in Argentina e mancherà tantissimo anche al suo compagno di squadra Pol Espargarò. La Honda nelle ultime stagioni ha sofferto l’assenza o la scarsa forma fisica dello spagnolo. La casa giapponese è scivolata al quinto posto della classifica costruttori lo scorso anno, avanti solo al fanalino di coda Aprilia.

In un momento di grande difficoltà, Gonzalo Vico Mollejo, conosciuto nel mondo della musica come ‘Vico’, ha voluto dedicare una canzone a Marc Marquez per dargli emozioni positive in vista di un ritorno in sella alla sua Honda. L’artista ha intitolato la canzone “Alzati di nuovo”. Un testo da brivido che vi consigliamo di ascoltare e che colpisce dritto al cuore. L’artista l’ha definito un regalo per il ragazzo e per tutti i tifosi che sostengono il campione.

La madre di Marc Marquez, ascoltando il componimento di Gonzalo Vico Mollejo, ha deciso di mettersi in contatto con il musicista, ringraziandolo personalmente per il testo. Roser Alentá, mamma di Marc, ha così parlato, come riporta Marca, all’autore: “La formica vola di nuovo. Giuro dal mio cuore che mi hai fatto piangere ascoltando la canzone e Marc l’ha ascoltata e ha detto che è bella. Sono molto grata come madre, e anche Marc è grato per la canzone. Ti dico la verità, l’abbiamo ascoltata e l’abbiamo ballata insieme e mi ha detto perché stavo piangendo. E gliel’ho detto perché mi emoziona, perché la formica volerà di nuovo. La colonna sonora di casa nostra ora è la canzone di Vico. Vorrei un giorno conoscerti di persona. Ho adorato la canzone. L’hai curato. Grazie da parte mia e anche di Marc”.