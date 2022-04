Espargarò disperato per l’assenza di Marquez: parole pesantissime

Il terzo caso di diplopia della carriera di Marc Marquez ha messo seriamente nei guai la Honda. Le dichiarazioni di Pol Espargarò non lasciano dubbi.

Marc Marquez è di nuovo assente per una tappa della MotoGP. L’incubo di tutti i tifosi dello spagnolo si è materializzato. Dopo due anni di atroci sofferenze e problemi, il centauro della Honda è di nuovo a casa nel tentativo di recuperare dall’ennesimo caso di diplopia. Nel 2011, a seguito di una pesante caduta nelle prove libere del Gran Premio della Malesia, il pilota aveva accusato il primo episodio di visione doppia.

Il nativo di Cervera dovette rinunciare alla corona iridata, costretto a saltare le ultime due decisive tappe del campionato Moto2. Fu una delusione cocente per MM93 che, a causa del guaio fisico, perse l’occasione di laurearsi campione del mondo. Dopo una lunga pausa invernale a riposo e lontano dalle piste, tornò più forte e determinato di prima nel 2012, conquistando il titolo nella classe di mezzo.

Da allora nessuno più aveva serie preoccupazioni in merito alla vista del giovane. In MotoGP è caduto spessissimo in carriera, ma senza causarsi gravi danni fisici. A Jerez de la Frontera nel 2020 il pilota spagnolo si è procurato un grave problema alla spalla destra. MM93 è caduto male, impattando sull’omero destro ad alta velocità. Il campione fu costretto ad operarsi e saltare l’intera annata.

Marquez out, Espargarò nei guai

Tornato in sella alla Honda nel 2021 Marc Marquez aveva conquistato il successo in Germania. Si è poi ripetuto negli Stati Uniti e in Italia nella seconda tappa di Misano. Vincendo su un circuito di destra, il peggio per il catalano sembrava ormai alle spalle. La caduta successiva al trionfo sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, in un test privato in Spagna sulla moto da cross, ha creato un nuovo problema di diplopia.

Dopo un inverno sofferto, passo dopo passo, Marc ha ricominciato a vederci meglio e ha potuto iniziare la preparazione fisica in vista dell’inizio del campionato 2022 Ha preso parte ai test prestagionali in sella alla sua nuova Honda, ma a lungo era rimasto in dubbio in vista del 2022. Dopo il quinto posto in Qatar, Marc è di nuovo ripiombato nell’incubo della diplopia, a seguito del tonfo a Mandalika nel warm up. Una notizia pessima per l’intero box Honda. Al suo posto correrà il tedesco Stefan Bradl.

Arrivato in Argentina con il morale a terra il compagno di squadra Pol Espargarò, come riportato da MotorcycleSports.net, ha dichiarato: “Beh, l’ho detto molte volte, ma è vero. Ogni volta che Marc manca, è un problema per me, come pilota, perché è lui che stabilisce i limiti. In Qatar sono riuscito ad essere più veloce di lui, ma è stata un’eccezione, visto che Marc è quello che mette sempre i limiti su tutti i circuiti ed è quello che ogni pilota in fabbrica sta cercando. Fornisce agli ingegneri informazioni preziose per migliorare la moto”.

Tantissimi fan sono arrivati a Termas da Rio Hondo per vedere in pista Marc Marquez. I tifosi rimarranno delusi, ma il problema nel team giapponese è evidente. Il Cabroncito è l’unico in grado di riportare la Honda sul tetto del mondo. Senza di lui, nel 2020 e nel 2021, la Honda è scivolata nelle retrovie, osservando la Ducati festeggiare titoli mondiali costruttori e giovani campioni emergere, come Mir e Quartararo. Marc è il solo in grado di indirizzare gli sviluppi e rendere grande la Honda.