Moto2, GP Argentina: trionfo di Celestino Vietti, indomabile l’italiano

Celestino Vietti ha vinto nel GP di Argentina di Moto2, terza prova del campionato del mondo 2022. Il centauro piemontese, ha preceduto Somkiat Chantra secondo classificato, e Ai Ogura, terzo al traguardo.

Sul circuito di Termas de Rio Hondo è andato in scena il terzo appuntamento stagionale. Il weekend in Argentina è stato tribolato con i vari ritardi causati dai problemi tecnici degli aerei cargo. In Moto2 ha fatto scalpore la pole position firmata dal giovanissimo Fermin Aldeguer. Il pilota spagnolo compirà 17 anni tra due giorni. Il pilota del team Boscoscuro Speed Up si è meritato la prima casella della griglia, dopo i migliori tempi delle due sessioni di prove libere.

Il più giovane poleman della storia della classe mediana (battuto anche Marc Marquez) è partito al fianco di Augusto Fernandez del team Red Bull KTM Ajo. Dalla terza casella è scattato Tony Arbolino del team Kalex Elf Marc VDS. Dalla seconda fila è partito lo spagnolo Albert Arenas, il britannico Jake Dixon e il nostro Celestino Vietti. Il pilota italiano del team VR46 si è presentato in Argentina da leader della classifica piloti, grazie al primo posto in Qatar e il secondo in Indonesia.

Con una partenza bruciante il pole man spagnolo ha tenuto la leadership della gara. Alla prima curva è caduto Augusto Fernandez. Un tonfo pesante anche per la classifica. Il pilota del team Red Bull KTM è tra i più accreditati per la conquista del titolo. Caduta anche per Antonelli del team VR46 nel primo giro. Celestino Vietti ha subito sfruttato un largo di Jake Dixon, per portarsi in terza posizione. Il centauro piemontese ha poi, in modo deciso, preso la seconda piazza anche su Tony Arbolino.

Moto2, grande lotta per il podio

Il giovane talento Fermin Aldeguer ha cercato di dare un leggero strappo, ma Celestino è riuscito a tenersi negli scarichi dello spagnolo. Il pilota italiano è stato bravo ad intimorire il giovane e lo ha passato al quarto giro. Alle spalle dei primi due, si è creato un bel terzetto di piloti che si sono dati battaglia. Chantra si è portato in terza posizione, davanti a Canet ed Arbolino. Dalla diciassettesima posizione è scattato, invece, Pedro Acosta ed è rimasto a centro gruppo nelle battute iniziali, ma poi ha iniziato a trovare ritmo e rimontare numerose posizioni.

Il thailandese Somkiat Chantra, su Kalex Idemitsu, ha trovato un bel passo ed è riuscito a rimontare il distacco dai primi due. Al settimo giro Aldeguer ha cercato un sorpasso impossibile su Vietti ed è caduto. Un contatto di gara con l’italiano che non ha colpe. Lo spagnolo ha visto un varco e ha provato di infilarsi all’interno. Si sono toccati e il giovane spagnolo è stato disarcionato dalla moto ed è andato via dolorante. Si è trattato di un incidente di gara. Celestino ne ha approfittato per gestire la leadership della corsa.

L’italiano è molto maturato anche nella gestione della gara. Il duello, alla fine, al vertice è avvenuto tra Vietti e Chantra. Celestino ha visto avvicinarsi il thailandese che nel t-4 è stato velocissimo. Largo in curva 13 Celestino è stato sopravanzato all’undicesimo giro. I due si sono risuperati nella tornata successiva per un lungo del pilota della Kalex. Ogura, intanto, ha sopravanzato Canet in terza posizione. Il giapponese del IDEMITSU Honda Team Asia è tornato su con un ritmo indiavolato. Arbolino, invece, è stato beffato da Dixon e si è dovuto accontentare della sesta posizione finale.

Canet a nove giri dalla fine, invece, della corsa si è ripreso la terza posizione ma non l’ha tenuta fino alla bandiera a scacchi. Vietti ha cercato un allungo a sei giri dalla conclusione della gara, portando a sette decimi il margine su Chantra. Pedro Acosta ha guadagnato dieci posizioni rispetto alla posizione di partenza, portandosi in settima posizioni. Il thailandese si è rifatto sotto nelle ultime tornate. I primi due hanno fatto il solco rispetto ad Ogura e Canet, che si sono giocati il terzo gradino del podio.

Il successo di Celestino Vietti

Celestino Vietti ha cercato di tenere le distanze, ma nell’ultimo settore della pista il pilota thailandese andava fortissimo. L’italiano ha dato uno strappo finale, guadagnando un secondo decisivo. L’italiano è riuscito a festeggiare il secondo successo in stagione e rafforza la leadership in classifica. Una soddisfazione enorme anche per il team di Valentino Rossi. Vietti ha dichiarato che si è sentito alla grande, nonostante una gara di Moto2 molto difficile.

L’aderenza era molto bassa e il nativo di Cirié ha lavorato molto con il team, nonostante il poco tempo a disposizione per compiere questa impresa. Con la dura era difficile gestire la corsa con poco poco grip. “Mi sono divertito e sono contento di aver raggiunto questo risultato. La cosa più importante è stata che ho trovato la giusta consapevolezza sulla moto. Ora so cosa mi serve per andare forte. Ora ho un bel feeling, poi i momenti difficile arriveranno, ma ora mi godo questo momento. Siamo davanti, dobbiamo pensarci ma non troppo. Cerco di rimanere tranquillo e rilassato“, ha raccontato il pilota a Sky.