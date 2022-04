Valentino Rossi esalta i tifosi Ferrari: arriva la rivelazione su Hamilton

Valentino Rossi, al termine della prima giornata in pista a Imola, parla del campionato GT WCE, di MotoGP e Formula 1.

Sul circuito di Imola si è conclusa la prima giornata di prove libere e pre qualifiche del Fanatec GT WCE, con Valentino Rossi che ha iniziato a fare sul serio al volante della Audi R8 Gt3 del team belga Wrt. 5° crono nelle libere al mattino, insieme ai compagni di scuderia Frederic Vervisch e Nico Muller, mentre al pomeriggio il trio della squadra belga si piazza 15° con un distacco di 474 millesimi dal best lap firmato dalla Mercedes guidata da Marciello-Juncadella-Gounon.

L’obiettivo del campione di Tavullia è prendere confidenza con la nuova categoria. Perchè non sarà sufficiente spingere sul gas del bolide da quasi 600 CV, ma c’è da fare i conti con il traffico in pista, essendoci ben 52 vetture impegnate sul circuito emiliano. “Questo campionato è molto bello, vanno tutti forte e siamo molto vicini. Sono abbastanza veloce, ci sono tante variabili – spiega Valentino Rossi a Sky Sport -, la macchina cambia dal mattino al pomeriggio e bisogna essere bravi per portarla al limite”.

Valentino Rossi tra MotoGP e Formula 1

Nella giornata di venerdì Valentino Rossi ha parlato a distanza con Lewis Hamilton, ricordando lo strepitoso test di Valencia nel 2019 a bordo della monoposto Mercedes, con l’inglese in sella alla Yamaha M1. Il 43enne ha tracciato un primo bilancio del campionato di F1 che vede le Ferrari subito competitive. “Una Formula 1 stellare, i primi due Gran Premi sono stati incredibili e in Italia sono tutti contenti perché la Ferrari va forte. Ieri ho dialogato un po’ con Lewis Hamilton, non dico che è preoccupato, ma sa che ci sarà da soffrire, anche se l’ho visto bello carico. Pensa che servirà un po’ di tempo, ma la Mercedes ritornerà competitiva. Nel frattempo ci godiamo la lotta tra Verstappen e Leclerc”.

L’attenzione di Valentino Rossi va anche alla classe regina impegnata a Termas de Rio Hondo. In pista ci sono i ragazzi della Academy VR46 e il suo team Mooney VR46. E’ la prima annata del Motomondiale senza di lui dopo 26 anni e si è detto sorpreso dal primato delle KTM dopo le prime due gare. “La nuova Ducati sembra in leggera difficoltà rispetto al finale dell’anno passato. Yamaha non si capisce bene. E’ tutto molto aperto”.

Quando il Motomondiale approderà in Europa a fine aprile si comincerà ad avere le idee più chiare, ma prima di allora si saranno gareggiate già quattro gare e fare punti sarà fondamentale per la corsa al titolo mondiale. “E’ tutto molto aperto, ma per comprendere meglio dovremo aspettare di ritornare in Europa. Ma ci sono quattro gare prima di arrivarci – ha concluso Valentino Rossi – e bisogna fare punti se vuoi vincere il Mondiale”.