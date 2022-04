Marquez, la speciale iniziativa che emoziona tutti: guardate che hanno fatto

Dalla Spagna grande sostegno per Marquez, alle prese con guai fisici dopo l’ennesimo incidente subito a Mandalika. Per lui un omaggio in musica.

Per tanti anni ha fatto la parte dell’indistruttibile. Cadeva, malamente e di frequente, ma non si faceva nulla. Ad un certo punto però per Marc Marquez il gioco è finito e la realtà si è presentata in maniera brutale facendolo fermare per una stagione nel 2020, andare a singhiozzo nel 2021 e di nuovo ad intervalli nel 2022. Quinto in Qatar e costretto al forfait in Indonesia dopo la terribile caduta avvenuta nel warm up, anche nel terzo appuntamento stagionale in programma in Argentina il #93 non potrà essere in pista, a causa della ricomparsa della diplopia.

Suo fratello Alex, al contrario presente a Termas De Rio Hondo, ha confidato di non averlo mai visto tanto abbattuto moralmente. Mentre il manager Honda Alberto Puig ha parlato di un ragazzo pieno di rabbia e voglia di riscatto. Un condensato di emozioni importanti, da gestire in maniera lucida, in vista del prossimo round fissato in Texas.

Dalla Spagna si canta per Marquez

In attesa di avere nuove sulle sue condizioni e di capire se riuscirà ad essere nella partita, l’infermiere di professione e cantante per passione Gonzalo Vico Mollejo, ha deciso di dedicargli una composizione per rallegrarlo e incitarlo a non demordere.

Si intitola “Levántate otra vez” (Rialzati), motivo rockeggiante che si auspica un nono titolo iridato da parte del rider di Cervera.

“Spero che lo motivi“, ha dichiarato l’artista. “Sono convinto che sia ancora in grado di vincere un mondiale. Vorrei che ci emozionasse nuovamente. La canzone mi è venuta dal cuore per via dell’incondizionata stima nei suoi confronti. È un regalo per lui e per le persone che lo amano“.

Il testo è un revival dell’epoca d’oro del più grande della contemporaneità del motociclismo dopo Valentino Rossi: dalle corse dominate, alla sua bandiera simbolo con il disegno della formica, l’abilità nell’evitare scivolate e di riprendersi da terribili ko.

Ed è esattamente questa sua forza mentale che ha ispirato l’autore. “Lui si rialza sempre. Nella vita sono le volte in cui ti riprendi e ti superi a renderti grande. Marc non si smentisce mai e in più lo fa con il sorriso sulle labbra“, ha aggiunto esprimendo un desiderio. “Mi piacerebbe abbracciarlo”, ha chiosato con un pensiero comune a tutti coloro che sognano di incontrare il proprio idolo.

Chissà che il 29enne non lo ringrazi accettando di incontrarlo.