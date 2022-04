Argentina, Valentino Rossi continua a fare colpo: il dato è impressionante

Venerdì di prove annullato a Termas de Rio Hondo. Ma l’influenza di Valentino Rossi continua a farsi sentire.

Piloti e team sono arrivati a Termas de Rio Hondo già da un paio di giorni, ma mancano alcuni containers fermi a Mumbasa che hanno costretto gli organizzatori ad annullare la giornata di prove libere del venerdì. Sarà tutto concentrato nella due giorni di sabato e domenica, nella speranza che il carico arrivi in tempo per permettere alle squadre interessate di allestire i loro box e soprattutto le moto, operazione per nulla scontata.

Intanto all’autodromo argentino iniziano ad arrivare i tifosi, come racconta l’addetto stampa della pista Federico Amateis al sito spagnolo ‘AS’. Ricordiamo che un anno fa il circuito di Termas de Rio Hondo ha dovuto fare i conti con un terribile incendio che ha spinto a ricostruire l’edificio principale. Adesso è tempo di ripartire, peccato per l’intoppo dell’aereo cargo rimasto fermo per giorni in Kenya, ma già nella giornata di venerdì, nonostante in pista non ci saranno le moto, arriveranno tanti tifosi.

L’effetto Valentino Rossi a Rio Hondo

Previsto un evento con i piloti che accoglieranno i fan provenienti da ogni angolo della nazione. “I biglietti sono quasi tutti già venduti, quelli delle tribune 1, 2, Rossi e Marquez. Ciò significa poco più di 40.000 spettatori, a cui bisogna aggiungere tutti quelli che vengono nell’area del campo”.

L’ultimo Gran Premio in Argentina risale al 2019, regna quasi l’atmosfera della prima volta. Non ci sarà uno dei grandi protagonisti, Marc Marquez, ma l’affluenza di fan non sembra averne risentito. “La sua assenza non ha influito, perché quasi tutti i biglietti erano stati venduti prima del round in Indonesia”, ha aggiunto Federico Amateis. Ma il nome di Valentino Rossi continua ad attirare i tifosi: “L’idolo non c’è più, ma la tribuna che porta il suo nome è stata la prima a far registrare il tutto esaurito”.

Nulla può frenare il caloroso abbraccio dei tifosi che non vedono l’ora di assistere a questo speciale Gran Premio di Argentina. Neppure la cancellazione della giornata di venerdì. Sarà comunque una giornata di festa, anche per gli albergatori che, dopo il brutto periodo della pandemia, ritornano a sorridere facendo registrare prenotazioni record. “Nonostante l’annullamento delle prove libere del venerdì le persone vedranno a godersi lo show”. Da sabato finalmente le tre classi del Motomondiale ritorneranno a dare spettacolo e sarà una full immersion senza precedenti.