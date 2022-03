MotoGP, un pilota è positivo al Covid: niente GP in Argentina

Un pilota salta l’appuntamento MotoGP in programma questo weekend in Argentina: un tampone positivo lo costringe al forfait.

Il fine settimana del Gran Premio d’Argentina 2022 non parte nella maniera migliore. Innanzitutto perché partirà in ritardo, sono state annullate tutte le sessioni di prove libere in programma nella giornata di venerdì.

Dei gravi problemi logistici non hanno permesso di far arrivare in tempo dei materiali a Termas de Rio Hondo. Giungeranno a destinazione dall’Indonesia, dove si è disputato l’ultimo GP, solo venerdì. Inevitabile cambiare il programma del fine settimana.

Ma questa non è l’unica notizia importante di oggi. L’altra è che Takaaki Nakagami, pilota del team LCR Honda, non potrà prendere parte dal Gran Premio d’Argentina a causa della positività al Covid-19. La stessa squadra MotoGP ha dato l’annuncio ufficiale.

MotoGP 2022, Nakagami salta l’Argentina: rientra ad Austin?

Nakagami è risultato positivo al tampone nella giornata di lunedì e anche i successivi test effettuati hanno dato il medesimo esito. Non ha potuto recarsi a Termas de Rio Hondo per l’appuntamento MotoGP di questo fine settimana, ora è in isolamento in attesa di guarire. La buona notizia è che non ha sintomi, sta bene.

Sui suoi profili ufficiali presenti sui social network, il rider giapponese ha espresso il suo dispiacere per l’assenza in Argentina ma anche auspicato di poterci essere nel weekend a Austin. Il Gran Premio delle Americhe è in programma già la prossima settimana, dunque Nakagami deve sperare di negativizzarsi in tempo.

Sicuramente è stato molto sfortunato a contrarre il Covid-19 e adesso deve sperare di non rimanere positivo troppo a lungo. Per lui è molto importante tornare in sella il prima possibile anche perché nel 2022 si potrebbe giocare il suo futuro in MotoGP. Ha un contratto in scadenza a fine anno e deve guadagnarsi il rinnovo.

La Honda guarda anche alla Moto2 per un’eventuale sostituzione. Tra i giovani molto apprezzati c’è un connazionale di Nakagami, ovvero Ai Ogura. Il 21enne di Tokio corre per il team Idemitsu Honda Asia e nelle prime due gare del 2022 ha ottenuto due sesti posti. Dopo un buon debutto nella categoria lo scorso anno, adesso potrebbe compiere un salto di qualità e guadagnarsi una chiamata dalla MotoGP.

Nakagami è arrivato decimo in Qatar e diciannovesimo Indonesia, il GP d’Argentina rappresentava un’occasione di riscatto. Purtroppo, però, il Covid-19 lo ha frenato e adesso può solo sperare di tornare per l’evento in programma ad Austin nel weekend 8-10 aprile. Buona guarigione Taka!