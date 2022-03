Verstappen, l’ex pilota lo prende di mira: parole pesanti su di lui

Max Verstappen ha battuto Charles Leclerc in Arabia Saudita, ma questo non ha risparmiato una critica verso di lui da parte dell’ex.

Da Max Verstappen e dalla Red Bull è arrivata una grande reazione in quel di Jeddah. Dopo il doppio ritiro di Sakhir, causato da un guasto alla pompa del carburante che aveva costretto al ritiro anche Sergio Perez, la RB18 del campione del mondo ha siglato la prima vittoria stagionale. L’ultimo successo per il #1 in F1 risaliva al 24 novembre del 2013, quando Sebastian Vettel si impose nel Gran Premio del Brasile.

All’epoca, il tedesco dominò senza problemi, lasciando ad ampio distacco tutti gli altri. Super Max se l’è invece dovuta sudare, battendo la Ferrari di Charles Leclerc per appena mezzo secondo dopo una battaglia epica. Come era accaduto in Bahrain, i due si sono superati diverse volte, ma al contrario della settimana prima, l’olandese è riuscito finalmente ad avere ragione del rivale.

Verstappen e Leclerc stanno guidando ad un livello decisamente superiore rispetto agli altri, facendo divertire e non poco gli appassionati. La sfida tra Red Bull e Ferrari sembra essere il leit motivi di questa nuova era con monoposto ad effetto suolo, considerando anche la grande crisi tecnica in cui versa la Mercedes.

Verstappen, arriva la critica da parte di Ralf Schumacher

La battaglia di Jeddah ha visto Max Verstappen battere Charles Leclerc, riducendo a 20 punti il gap in classifica mondiale. L’olandese ha dovuto faticare per scavalcare il monegasco, che ha sviluppato delle tecniche eccellenti in fase di difesa e di tattica nell’utilizzo del DRS.

Contro il campione del mondo si è espresso Ralf Schumacher, che ha rimproverato un particolare al figlio di Jos parlando a “SKY Deutschland“: “Sono onestamente sorpreso. Pensavo che Verstappen avesse fatto un grande passo in termini di sorpasso l’anno scorso. In Arabia Saudita, ma anche in Bahrain, non se l’è cavata bene“.

“Helmut Marko ha detto che era stato programmato in quel modo con il suo ingegnere, ma ho pensato che fosse molto strano. C’è davvero da fare meglio, perché Max ha quasi rovinato le sue gomme in quel modo. Ha rischiato troppo ed in un duello del genere non può permettersi di mettere così a dura prova gli pneumatici“.



Il fratello di Michael ha commentato anche la gara di Leclerc: “Charles ha commesso molti errori lo scorso anno e sta lavorando per raggiungere la costanza giusta. Guida sempre molto al limite e vedo che sta facendo dei passi avanti. Inoltre, quest’anno può contare su un pacchetto Ferrari molto performante che gli sta garantendo di gareggiare in modo molto aggressivo, in maniera maggiore rispetto al compagno di squadra“.