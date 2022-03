Valentino Rossi pronto al debutto: lancia un appello ai tifosi

Valentino Rossi è pronto per la prima gara del Fanatec GT WCE. Nel week-end si correrà a Imola e tanti fan affolleranno gli spalti.

Sul circuito di Imola prende il via il campionato Fanatec GT WCE dove sarà presente per la prima volta Valentino Rossi, dopo 26 anni nel Motomondiale. Inizia una nuova avventura per il 43enne campione di Tavullia e novello papà, a bordo di una Audi R8 GT3 affronterà la 3 Ore di Imola in tandem con i due compagni di viaggio, Nico Muller e Frederic Vervisch. Il Team WRT si pone l’obiettivo di difendere i cinque titoli conquistati nella stagione 2021 e lo farà schierando ben cinque vetture.

Durante l’inverno Valentino Rossi e la sua nuova squadra hanno effettuato diversi test privati e uno ufficiale al Paul Ricard, l’ultimo proprio sul circuito di Imola dove dall’1 al 3 aprile andrà in scena la prima tappa stagionale. Sul tracciato di 4,9 km il team belga ha trionfato nel 2020, un bel ricordo che si cercherà di ripetere potendo contare sul supporto dei fan del Dottore. Secondo le prime stime sono stati venduti già 4000 biglietti, numeri oltre la media che attestano la grande stima per il campione di Tavullia.

Valentino Rossi e la sua nuova squadra

Valentino Rossi non vede l’ora di prendere parte alla sua prima gara nel campionato GT WCE e mettersi a confronto con gli otre 150 piloti che prenderanno parte al week-end. “Finalmente arriviamo alla prima gara della stagione ed è fantastico che sarà in Italia e ad Imola, una pista storica. Abbiamo fatto un test lì, le sensazioni con la macchina erano buone e anche il passo non era male. Siamo pronti per il primo appuntamento, tutto sarà nuovo per me, ma penso che durante il week-end capirò meglio le cose. Mi aspetto anche che molti tifosi vengano a fare il tifo per noi”.

Al suo fianco ci saranno due piloti di esperienza per la gara endurance di Imola. Nico Muller, che disputerà la sua prima intera stagione con WRT: “Sono davvero contento di correre con Fred e Vale, ci siamo divertiti molto nei test pre-stagionali e abbiamo fatto buoni progressi tutti insieme. Vedremo a che punto siamo ad inizio stagione, ma sono ottimista e credo potremo fare belle cose insieme”.

Il pilota belga Frederic Vervisch farà coppia fissa con Valentino Rossi anche nelle gare sprint. “Non vedo l’ora di cominciare insieme a Vale e Nico. È in Italia, sarà la gara di casa per Vale, è un bel modo per iniziare”.