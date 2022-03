Valentino Rossi, ecco chi saranno i suoi compagni di squadra

Valentino Rossi si prepara per il primo test ufficiale nel GT World WCE al Paul Ricard. Ufficializzati i nomi dei suoi compagni di squadra.

Lunedì 7 marzo Valentino Rossi volerà al Paul Ricard, in Francia per il suo primo vero test ufficiale al volante della Audi R8 LMS GT3 evo II con cui debutterà nel Fanatec GT World Challenge Europe. Dopo i test di Valencia dello scorso dicembre, a Magny Cours a febbraio e a Misano di qualche giorno fa, il campione di Tavullia sarà in pista con i suoi nuovi rivali e compagni di squadra per intraprendere un’avventura sensazionale.

Infatti sono stati ufficializzati i nomi di chi accompagnerà il campione di Tavullia in questa prima esperienza sulle quattro ruote in un campionato di alto livello insieme alla scuderia belga Wrt. Nelle gare di durata di 3 o 24 ore o di 1000 km verrà affiancato dal pilota svizzero Nico Muller e dal belga Frederic Vervisch. Nelle gare sprint, invece, parte in coppia con Vervisch. Entrambi i piloti conoscono molto bene la categoria e l’Audi R8 GT3, quindi Valentino Rossi potrà fare affidamento su una line-up di altissimo livello con cui potrà puntare anche alla prima vittoria nella serie.

La nuova pagina di Valentino Rossi

Nel 2022 il team belga Wrt metterà in pista un totale di cinque Audi in ciascuno del GT World Challenge Europe (sia nella Sprit Cup che nella Endurance Cup). “Siamo davvero entusiasti di poter annunciare formazioni così fantastiche per la stagione GTWCE 2022”, spiega il boss del team Vincent Vosse. “Ci ​​è voluto tempo e fatica per formare questa squadra, ma sono completamente felice del risultato. Sarà una stagione impegnativa. Difendere cinque titoli e guidare cinque vetture è sicuramente una grande sfida. Ma siamo davvero felici di affrontare sfide di questo genere”.

Il primo test ufficiale di Valentino Rossi arriverà a pochi giorni dalla nascita di sua figlia Giulietta, una lieta notizia che ha entusiasmato l’intera Tavullia e la VR46 Academy. Per il 43enne campione di Pesaro inizia non solo un nuovo capitolo professionale ma anche nella vita privata, con la fidanzata Francesca Novello che ora sarà sempre più impegnata con la nascitura. Ad affiancare il Dottore ci sarà però una squadra affiatata che non gli farà mai mancare il suo supporto e siamo certi che anche nelle corse in auto saprà regalare grandi emozioni ai suoi tanti tifosi pronti a seguirlo in ogni sua discesa in pista.