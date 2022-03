Ricciardo, rinnovo con McLaren in bilico: spunta un possibile sostituto

Ricciardo dovrà impegnarsi per mantenere il posto in McLaren: c’è un pilota che scalpita per poterlo sostituire dal 2023.

L’esperienza di Daniel Ricciardo con la McLaren si è rivelata più complicata di quanto ci si potesse aspettare. Con un contratto in scadenza a fine anno, il pilota australiano dovrà conquistare risultati importanti per guadagnarsi il rinnovo.

Il 2021 è stato un anno abbastanza difficile per lui, battuto quasi sempre da Lando Norris. Aver vinto la gara del Gran Premio d’Italia a Monza è stata una grande gioia e ha salvato una stagione fatta di più bassi che alti. Quello è stato l’unico podio. In totale sono stati cinque i piazzamenti in top 5.

Si pensava che un driver di esperienza e talento come lui potesse reggere meglio il confronto con Norris, invece ha faticato parecchio. Non è ancora chiaro cosa succederà nel 2022, essendo passate solo due gare, ma il prolungamento contrattuale del 32enne di Perth è a rischio.

McLaren F1, Piastri al posto di Ricciardo nel 2023?

Ricciardo ha iniziato il nuovo campionato con un quattordicesimo posto in Bahrain e con un ritiro in Arabia Saudita. Sicuramente sul suo avvio di stagione può pesare un po’ il fatto di aver saltato l’ultimo test pre-campionato a Sakhir a causa del Covid-19, che gli ha fatto perdere un giorno e mezzo di prove molto importante per adattarsi alla nuova vettura.

Norris ha già un contratto fino al 2025 e dunque non ci sono dubbi sulla sua permanenza nella scuderia di Woking. Si tratta di uno dei migliori talenti della Formula 1 ed è stato blindato contrattualmente per evitare che la concorrenza potesse tentare di ingaggiarlo.

La situazione di Ricciardo è molto più complicata. Va in scadenza a fine 2022 e se non otterrà i risultati auspicati dalla McLaren, rischia seriamente di non essere confermato. Sarebbe un duro colpo per l’australiano, che si ritroverebbe poi a doversi cercare un’altra sistemazione in F1.

Per quanto riguarda l’eventuale sostituzione di Daniel nel team, circola già un nome: Oscar Piastri. Il giornalista Roberto Chinchero a Sky Sport F1 ha spiegato che potrebbe essere lui il candidato principale. Il 20enne di Melbourne è sotto contratto con l’Alpine, però nel caso in cui Fernando Alonso dovesse rinnovare non ci sarebbe posto per lui nel team. Infatti, va considerato anche che Esteban Ocon ha già un accordo fino al 2024.

Piastri è il campione in carica della Formula 2 e avrebbe meritato già quest’anno di correre nel massimo campionato, però non ha trovato un volante. Alpine e McLaren si sono già accordate affinché il giovane australiano possa essere utilizzato anche dalla scuderia di Woking nel caso in cui uno dei piloti titolari dovesse mancare per qualche problema. Se Ricciardo non dovesse essere confermato, non è escluso che nel 2023 possa esserci proprio Piastri ad affiancare Norris.