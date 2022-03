Potrebbe arrivare per la fine del 2023, la bellissima Fiat Dino, nella sua nuova versione: ecco come potrebbe essere.

Diversi, i modelli che la Fiat potrebbe riproporre, prendendo spunto dai successi del passato. L’esempio è presto fatto, c’è già chi ipotizza come sarà la nuova Fiat 126, altro modello che potremmo rivedere, ricordando i bei tempi in cui le auto erano completamente diverse da oggi. Ed invece, i vecchi design, ma con le nuovissime tecnologie, sembrano far riflettere anche la società nata a Torino, nel 1899. Il gruppo Stellantis, potrebbe considerare diverse idee di restyling.

E tra queste, si è più volte parlato della Fiat Dino Spider da 280 CV. Una bellissima auto sportiva che con la nuova versione, stuzzicherebbe certamente la fantasia di tantissimi amanti dei motori. Quando la vedremo? Per ora, di disegni ufficiali non ne sono usciti, ma magari già dall’anno che verrà, potremo capire come sarà davvero il nuovo modello di questa vettura, amatissima negli anni ’70.

Linee più decise e prestazioni incredibili: come potrebbe essere la Fiat Dino

Non ci sarà da stupirsi, se quando uscirà nella sua nuova versione, quasi cinquant’anni dopo l’ultima produzione, questa spider dovesse essere parecchio diversa da quella che tutti conosciamo o abbiamo visto almeno una volta in foto. Ovviamente, dagli anni ’60/’70, sono cambiate anche le dimensioni oltre che i materiali, delle vetture stesse. Pensate, che quando vedrete come potrebbe essere la nuova Fiat Uno, rimarrete sconvolti.

Eppure, almeno nelle idee di Tommaso D’Amico, il designer che ha preparato i rendering che vedremo in basso, la Dino non dovrebbe cambiare di molto, almeno nell’aspetto. Non sarebbero diverse le forme, per esempio del cofano, molto caratteristico, ma le linee non potrebbero più essere quelle più sottili, di diversi anni fa. Inoltre, anche i colori dei dettagli potrebbero essere sostituiti, da un più deciso nero, che andrebbe ad unirsi a quelli disponibili per la carrozzeria, tra cui ci sarà sicuramente il rosso, che potrebbe essere seguito, come anni fa, dal giallo e dal blu.

La vettura, resterebbe un’auto a due posti, estremamente sportiva, ma ovviamente anche potenza e prestazioni, andrebbero ad indirizzarsi verso i tempi moderni. Gli esperti, parlano di possibilità come motorizzazioni 1.2 PureTech e nuove tecnologie da cruscotto, oltre al fatto, che se arrivasse ancora con qualche anno d’attesa, una versione completamente elettrica, non sarebbe assolutamente da escludere. Ed ecco in basso, il design con cui possiamo immaginare la Fiat del futuro.