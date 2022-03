Auto da Oscar: i 5 film on the road premiati dall’Academy

Nella nottata tra oggi e domani si celebra la Notte degli Oscar. Ecco quali sono i film on the road più belli ed importanti della storia.

Questa notte, nello storico Dolby Theatr di Los Angeles, andrà in scena la classica Notte degli Oscar, passerella per i migliori film dell’anno. Si tratta di un appuntamento imperdibile per gli appassionati del cinema, la cui prima edizione si tenne nel lontano 1929. L’evento fu fondato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ed è una delle manifestazioni più seguite in tutto il mondo.

L’inizio è previsto per la mezzanotte ora italiana, ed andrà in onda in diretta sul canale 303 del vostro decoder SKY, chiamato Cinema Oscar. Per restare in tema di motori, sappiamo benissimo che sono state davvero tantissime le pellicole che hanno utilizzato il mondo dell’automobilismo per costruire una trama molto avvincente.

L’ultimo, in ordine temporale ma non certo per importanza, è il fantastico Rush, diretto da Ron Howard che tratta della rivalità tra Niki Lauda e James Hunt, uscito nel 2013 e basato sul mondiale di F1 1976. Nel passato, anche il grande Steve McQuenn dedicò un film al mondo delle corse, in particolare anche alla 24 ore di Le Mans che disputò in prima persona.

Oscar, ecco i 5 film on the road più belli di sempre

La Notte degli Oscar è un evento di portata mondiale, da sempre seguitissimo ed acclamato, che forgia il successo degli attori e dei registi. Nella storia del cinema, sono stati girati tanti film chiamati “On the road”, di cui oggi andremo ad elencare i cinque più belli della storia.

Tra di loro spicca “Il sorpasso”, con protagonista il grande Vittorio Gassman, una delle pellicole più famose del cinema italiano, nonostante il tragico epilogo. Nella nostra top 5 rientra anche “Paris, Texas”, uscito al cinema del 1984. La pellicola è incentrata su difficili questioni familiari, dalla difficoltà di comunicazione alle problematiche relative alla paternità. Si tratta di un road movie dal fascino intramontabile, uno di quei film da riguardare migliaia di volte.

Dal nostro elenco non potevamo omettere “Into the Wild”, scritto e diretto da Sean Penn. Viene raccontata la storia vera di Christopher McCandless che lascia tutta la sua vita, le sue ombre ed il perbenismo borghese per partire alla volta dell’Alaska. Interpretato da Emile Hirsch, il film è prima di tutto un viaggio interiore.

Nel 1969, uscì nelle sali il capolavoro “Easy Rider”, con Dennis Hopper e Peter Fonda. La storia dei due motociclisti in viaggio da Los Angelse alla Louisiana è ricca di un fascino intramontabile, che ha fatto la storia del cinema. Chiudiamo la nostra lista con “Thelma & Louise”, un film del 1991 diretto da Ridley Scott e interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis. Capolavori senza tempo che meritano di essere visti a ripetizione.