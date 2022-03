MotoGP, Honda deve trovare il sostituto di Marc Marquez

Honda deve nominare un sostituto di Marc Marquez per il GP d’Argentina. Non si escludono nomi a sorpresa per la RC213V.

Marc Marquez potrebbe ritornare in pista prima del previsto dopo il riaffiorare della diplopia in seguito all’incidente rimediato a Mandalika nel warm-up. Nel comunicato del pilota di Cervera lanciato sui social si legge che “è meno grave dell’infortunio dello scorso anno”, ma adesso ha necessità di riposo assoluto per dare adito alla terapia conservativa e attendere che il disturbo visivo venga smaltito senza ricorrere a interventi.

Fra una settimana o poco più il campionato del mondo di MotoGP sbarcherà a Termas de Rio Hondo, in Argentina, per il terzo turno del 2022 e Honda dovrà indicare il nome di un sostituto che affiancherà Pol Espargarò. In casa HRC regna ottimismo e sono certi che Marc Marquez ritornerà alla ribalta in vista delle prime gare in Europa tra la fine di aprile e gli inizi di maggio. Resta però da capire in quali condizioni fisiche e atletiche dal momento che non potrà allenarsi come un pilota MotoGP solitamente richiede.

Marc Marquez e una stagione MotoGP incerta

Nell’attesa bisogna trovare un sostituto e molto probabilmente toccherà a Stefan Bradl prendere il suo posto, come già avvenuto nel corso del 2020 e in alcuni Gran Premi del 2021. I tempi di recupero saranno forse più chiari la prossima settimana, quando Marc Marquez si sottoporrà ad un’altra visita presso l’ospedale Clinic di Barcellona, dove viene seguito dal dott. Sanchez Dalmau, coordinatore del reparto di oftalmologia. Sarà allora che HRC annuncerà il prossimo passo.

Il tester tedesco Stefan Bradl, 32 anni, è già preparato mentalmente e attende di poter annunciare solo l’ufficialità. In cinque anni di collaborazione con la Casa dell’Ala dorata ha partecipato a 33 Gran Premi, tra wild card e gare in sostituzione del campione di Cervera. Ma non sono da escludere colpi di scena qualora i tempi di recupero di Marc Marquez dovessero allungarsi.

Una ipotesi potrebbe essere quella di Iker Lecuona che, dopo due stagioni in classe regina con KTM, si è visto costretto a dirottare sul Mondiale di Superbike con il marchio Honda, dove farà coppia con l’altro giovane rookie Xavi Vierge. Ha solo 22 anni e il costruttore nipponico ha messo gli occhi su di lui anche in vista di un possibile ritorno in MotoGP. Al momento non sembra un’opzione da valutare, visto che la stagione del WorldSBK inizierà ad Aragon l’8 aprile. Quindi la grande distanza dell’Argentina dalla Spagna rende impraticabile la sostituzione. Ma nulla è da escludere in questo momento.