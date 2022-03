“Leclerc come Hamilton e Verstappen”: l’ex Ferrari esalta Charles

Arnoux, ex pilota di F1, celebra la doppietta della Ferrari in Bahrain con Leclerc e Sainz.

La Ferrari non poteva immaginare un inizio di campionato 2022 di Formula 1 migliore. A Sakhir è arrivata una straordinaria doppietta che alla prima gara mancava da ben dodici anni.

Charles Leclerc ha conquistato pole position, giro più veloce in gara e vittoria. Un weekend perfetto per il pilota monegasco, che non vinceva dal Gran Premio d’Italia a Monza del 2019. Nel weekend in Bahrain ha confermato che con una monoposto vincente lui può stare davanti.

Carlos Sainz aveva mancato la prima fila per pochi millesimi, poi in gara ha innanzitutto tenuto la terza posizione difendendosi da Sergio Perez e Lewis Hamilton. Successivamente ha anche approfittato dei problemi della Red Bull di Max Verstappen per arrivare secondo. Gli manca qualcosa rispetto al compagno, ma è comunque a un ottimo livello e può migliorare.

F1: Arnoux su Ferrari, Leclerc e Sainz

René Arnoux ha corso in Formula 1 tra il 1978 e il 1989, ha guidato anche per la Ferrari. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex pilota ha così commentato il trionfo del team di Maranello in Bahrain: “Ho visto una macchina nata molto bene. È affidabile, ha un telaio di un’efficacia eccellente, è capace di trasmettere subito potenza in uscita di curva. Ha una velocità molto buona. Se continuano a svilupparla così, per tutte le altre sarà molto dura”.

Non possono mancare elogi per Leclerc, autore di un weekend praticamente perfetto. Arnoux lo ritiene assolutamente un top driver della F1: “Ho sempre detto che fa parte di quell’élite dei quattro-cinque più veloci, a livello di Hamilton e Verstappen. Finora con un’auto non competitiva aveva perso un po’ di morale. Ora la macchina ce l’ha e ha dimostrato di essere all’altezza del campione del mondo”.

Il 73enne francese spiega anche di apprezzare Charles per il fatto di essere un pilota calmo, ma allo stesso tempo capace di essere aggressivo senza diventare scorretto. Con una monoposto competitiva può veramente dimostrare di essere un campione.

Arnoux spende belle parole anche per Sainz, che ha completato la doppietta Ferrari e che ha confermato di essere un pilota affidabile: “In questo GP ha ricoperto bene il ruolo di secondo. Credo avrebbe passato comunque Verstappen. Sono sicuro che anche lui vincerà gare quest’anno”.

L’ex driver è convinto che la Ferrari abbia tutto nel Mondiale 2022 di F1: macchina, motore, squadra e piloti. Tutti gli ingredienti per provare a riportare i titoli a Maranello.