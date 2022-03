Caro carburanti, quando scatta lo sconto sulla benzina? Ecco la data

C’è attesa per avere lo sconto sulla benzina promesso dal Governo. Vediamo cosa cambia e quando sarà possibile usufruire del ribasso sul carburante.

L’Italia è sempre più in crisi. Dopo due anni condizionati dalla pandemia da Covid-19, la situazione è ulteriormente peggiorata con la crisi energetica, con un costo della vita sempre più elevato. Salgono le bollette, i prezzi dei prodotti alimentari e anche dei carburanti. Per far fronte ad una emergenza senza precedenti sono previste misure complessive di 4,4 miliardi. A leggere queste cifre, sembrerebbe una svolta epocale, ma gli interventi del governo Draghi non sembrano risolutivi.

Partiamo dagli automobilisti e la filiera industriale che deve sborsare cifre astronomiche per mettere un pieno di benzina. L’invasione dei russi in Ucraina ha fatto degenerare la situazione. Il livello di inflazione continua a crescere. Le tensioni internazionali continuano da settimane e le azioni militari di Putin stanno avendo una incidenza a livello globale. L’Italia soffre più di altri Paesi, come osserverete cliccando in questo articolo. I prezzi dei carburanti sono saliti alle stelle in tante nazioni europee, ma l’Italia è capace di strappare tutti i record negativi possibili.

Una situazione che sta segnando il futuro del Paese con la chiusura ogni mese di tante aziende. I trasportatori sono pronti ad una protesta, non riuscendo più a gestire l’emergenza. Il Governo è chiamato ad un intervento immediato per contenere la crescita dei prezzi dei carburanti che sta avendo una ricaduta terrificante non solo sulle tasche dei consumatori, ma sull’intera economia di un Paese sempre più in affanno

Benzina, la decisione di Mario Draghi

Il Governo ha deciso per uno sconto di 25 centesimi sulle imposte applicate ai carburanti, con una durata fino al 30 aprile. Un primo passo che, però, rischia di non cambiare la sostanza. Il prezzo dei carburanti è composto da tre elementi, ossia il costo della materia prima e del trasporto, l’accisa propriamente detta e l’Iva, che si calcola sulla somma dei primi due. E’ così previsto il taglio della accisa sui carburanti per 20 centesimi, con la relativa riduzione dell’Iva. Lo sconto scatterà da martedì 22 marzo. Ecco come trovare il benzinaio più economico vicino casa tua con l’APP PB.

“A differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico, ma dalle aziende del comparto energetico. Tassiamo una parte dei profitti in eccesso che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime, e redistribuiamo questi soldi alle imprese e alle famiglie in difficoltà – ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa alla fine del Consiglio dei ministri, spiegando come “uno dei motivi per accorciare il periodo di intervento è anche vedere come si comporta il mercato nei prossimi giorni e settimane, cercando di attraversare questo grande momento di cercare di volatilità“.

Lo sconto di 25 centesimi al litro è ritenuto irrisorio per i consumatori. Si tratta di un abbassamento che non farà molta differenza perché non colma il divario con gli aumenti imposti nelle scorse settimane. “Le accise – ha sottolineato la federazione italiana dei gestori di carburanti – calano dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma non i prezzi alla pompa. Nulla si dice sulle quantità già immesse al consumo al momento dell’entrata in vigore del decreto, quindi con le accise vecchie“. Anche Confindustria ha manifestato. “forti perplessità nonché delusione” nei confronti della recente misura scelta dal Governo.