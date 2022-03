Oliveira, gioia incontenibile per la vittoria: la KTM ora sogna in grande

Miguel Oliveira ha dominato sotto l’acqua il Gran Premio di Indonesia. Primo successo per Francesco Guidotti da team manager della KTM.

Il Gran Premio dell’Indonesia ci ha regalato una splendida battaglia, ed è proprio il caso di dire che ne è valsa la pena di attendere. Infatti, la corsa avrebbe dovuto prendere il via alle 8 ora italiana, ma la partenza è stata rinviata di ben 75 minuti a causa del diluvio che si è abbattuto su Mandalika. La vittoria è andata a Miguel Oliveira con la KTM, il quale ha dominato la corsa sin dai primi giri.

Il portoghese è scattato benissimo, riuscendo subito a riguadagnare terreno e ponendosi alle spalle della Ducati di Jack Miller. Tutti si aspettavano che l’australiano potesse allungare viste le sue ottime performance sul bagnato del passato, come nel caso della vittoria di Le Mans dello scorso anno al GP di Francia. Tuttavia, Jack non ha avuto il passo giusto, scivolando addirittura in quarta piazza sul traguardo dietro a Fabio Quartararo e Johann Zarco.

Per Oliveira si è trattato della quarta vittoria in carriera in MotoGP, dopo quelle ottenute in Stiria ed in Portogallo, a casa sua, nel 2020, ed al GP di Catalogna del 2021, disputato a Barcellona. Il nativo di Almada ha ripagato la KTM della fiducia in lui riposta, regalando a Francesco Guidotti la prima vittoria dal suo arrivo nel ruolo di team manager.

La casa austriaca è stata protagonista di un avvio di stagione straordinario, dal momento che Brad Binder aveva già chiuso in seconda posizione la gara del Qatar. Nella classifica del Motomondiale, Enea Bastianini resta in testa con 30 punti dopo il nono posto finale, seguito proprio da Binder a quota 28, da Quartararo a 27 e dal vincitore odierno che ha ottenuto i primi 25 punti della sua stagione.

Oliveira, ecco le sue parole dopo il trionfo

Miguel Oliveira si è regalato un successo strepitoso in Indonesia, dove il Motomondiale non gareggiava dal biennio 1996-1997. Il rider della KTM si candida ad un ruolo importante per questo campionato, anche se va detto che la pioggia potrebbe avergli fornito una bella mano.

Sull’asciutto, il passo mostrato nelle libere e nel Warm-up da Fabio Quartararo era stato eccezionale, ma il francese ha pagato i primi giri sotto il diluvio che gli hanno fatto perdere troppo terreno. Il rider portoghese ne ha così approfittato per fare il vuoto dopo aver scavalcato Jack Miller, il quale rappresenta la grande delusione di giornata dopo un grande scatto.

Al termine della gara, Oliveira ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“, rivelando tutta la sua gioia: “Sono molto contento, la gara è stata difficile perché il bagnato è insidioso. Mi sentivo competitivo anche sull’asciutto, ma la giornata di oggi è stata strana con meno giri, non si sapeva se dovevamo correre domani, non certo una domenica come tutte la altre ma per fortuna è andato tutto bene“.

“Nella parte finale ho deciso di amministrare il vantaggio, in qualche settore mi sentivo a rischio e quindi ho deciso di controllare il buon gap che avevo. Poi ho visto che Quartararo stava recuperando ma quando tornavo a spingere vedevo che riuscivo a tenerlo a distanza. Nel finale ho solo cercato di non cadere, la visibilità era molto difficile ed era molto facile commettere un errore. Sono molto contento di aver portato la moto a casa“.

“La KTM non è troppo diversa dallo scorso anno ma abbiamo lavorato molto sull’elettronica. Ogni piccola differenza può cambiare molto con tutta quest’aerodinamica, considerando la presenza delle ali e del resto. La nostra moto è equilibrata ed io ed il mio compagno di squadra riusciamo a sfruttarne al massimo il potenziale. Credo che abbiamo molte possibilità di continuare a lottare“.