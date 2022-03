MotoGP Indonesia: Oliveira domina sotto il diluvio, Bastianini ancora leader

Miguel Oliveira vince il secondo round della MotoGP resistendo al ritorno di Quartararo. Terza la Ducati di Zarco seguito da Miller.

Il Gran Premio di Indonesia di MotoGP ha regalato emozioni e spettacolo, con la vittoria che è andata alla fantastica KTM di Miguel Oliveira. Si tratta del primo successo per la casa austriaca sotto la guida di Francesco Guidotti, dopo il secondo posto ottenuto da Brad Binder nel Gran Premio del Qatar.

Sotto la pioggia, Oliveira è stato a dir poco dominante, scavalcando la Ducati di Jack Miller dopo pochi giri volando poi verso il successo. Dopo un avvio molto complicato, Fabio Quartararo è riuscito a ritrovare il passo giusto, chiudendo in seconda posizione davanti a Johann Zarco e Jack Miller. Quinta e sesta piazza per le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, con le moto giapponesi ancora fuori dal podio.

Molto male Pecco Bagnaia che chiude in quindicesima piazza, con Enea Bastianini che afferra un nono posto grazie al quale mantiene la leadership iridata. mentre si sono ritirati Jorge Martin ed Andrea Dovizioso, quest’ultimo per un problema tecnico, mentre lo spagnolo è stato vittima di una caduta. Ricordiamo che Marc Marquez invece, non ha preso parte alla corsa dopo il terribile incidente del Warm-up, e c’è attesa per capire se potrà correre in Argentina. Lo spagnolo prosegue nel suo periodo da incubo e quanto accaduto in mattinata non fa troppo ben sperare.

Dopo un’ora di ritardo a causa del diluvio, viene dato il via. Alla partenza Fabio Quartararo è perfetto, con Miguel Oliveira ed Alex Rins che approdano subito nelle prime posizioni. Grande scatto di Jack Miller che è terzo così come Franco Morbidelli che rinviene sino alla settima piazza. Male Pecco Bagnaia che crolla in dodicesima piazza, a conferma di un inizio di stagione di MotoGP molto complicato.

MotoGP: male gli italiani, ma Bastianini conserva il primo posto nel Mondiale

Deve tentare la rimonta anche Enea Bastianini che scende sino al tredicesimo posto. Al termine del primo giro, Quartararo viene sverniciato da Oliveira e Miller, con il campione del mondo che, ricordiamo, non ha mai digerito le condizioni di bagnato. L’australiano della Ducati, che sotto l’acqua dominò la MotoGP a Le Mans lo scorso anno, si prende il comando delle operazioni al termine della seconda tornata.

Anche Alex Rins e Johann Zarco si liberano agevolmente del campione del mondo, mentre Bastianini precipita nelle ultime posizioni. A sorpresa, Oliveira scavalca Miller e sale in cattedra, tentando subito l’allungo. Dopo pochi giri è costretto al ritiro Andrea Dovizioso, a causa di un probabile guasto alla sua Yamaha. Un gran peccato, dal momento che il forlivese stava conducendo un’ottima corsa.

Nello stesso istante c’è un bruttissimo incidente per Jorge Martin, che alla prima curva ha toccato un rivolo d’acqua ritirandosi per la seconda corsa consecutiva. Il passo di Oliveira è a dir poco impareggiabile per la concorrenza, con Rins che inizia ad avvicinarsi alla Ducati di Miller. Bagnaia perde posizioni a causa di un errore in Curva 1, scivolando in decima piazza. Bastianini è quindicesimo, dimostrandosi in grande difficoltà in condizioni di bagnato.

Zarco aumenta il ritmo attorno alla metà di gara, passando al terzo posto davanti a Rins. Nel frattempo, con la pista che si asciuga, Quartararo ritrova un buon passo e si riavvicina ai primi. Ottima la prova di Luca Marini con la Desmosedici del Mooney VR46 Racing Team, che occupa l’ottava posizione.

Il francese della Pramac chiude il gap su Miller, mentre il campione del mondo strappa il quarto posto alla Suzuki di Rins che perde ritmo improvvisamente. Impressionante il passo di Quartararo che scavalca le Ducati di Zarco e Miller, mettendosi a caccia di Oliveira. L’iridato della MotoGP ha vissuto un inizio di gara complicato, ma ha poi risolto i propri problemi risalendo la china.

La battaglia per il podio tra Zarco e Miller vede prevalere il francese, in una gara tutto sommato deludente per l’australiano che sul bagnato solitamente va a nozze. Negli ultimi giri, il campione del mondo tenta di recuperare, ma Oliveira resiste alla grande e vola a vincere il Gran Premio di Indonesia. Bastianini tiene la leadership del mondiale con 30 punti, davanti ai 28 di Brad Binder, i 27 di Quartararo ed i 25 di Oliveira. Il prossimo appuntamento è previsto in Argentina tra due settimane.