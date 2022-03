Moto2 e Moto3: Chantra e Foggia vincono, Vietti resta leader del mondiale

La gara della Moto3 di Mandalika è stata vinta nuovamente da un italiano con Dennis Foggia. Chantra batte Celestino Vietti in Moto2.

La giornata del Gran Premio di Indonesia per MotoGP, Moto2 e Moto3 ha visto, per ora, solo la disputa della gara delle classi leggere. Infatti, poco prima della partenza della top class si è scatenato l’inferno sul tracciato di Mandalika, con una vera e propria tempesta tropicale abbattutasi sul nuovissimo circuito.

La pioggia non era per nulla prevista, ed è arrivata con un’intensità tale da far rinviare il via della corsa della MotoGP. Nella notte italiana sono state disputate le altre corse, che hanno visto l’arrivo di altre grandissime soddisfazioni per i nostri colori. La Moto3 ha segnato il successo di Dennis Foggia, che ha dato seguito a quello di Andrea Migno in Qatar.

In Moto2 è stato invece Somkiat Chantra ad imporsi davanti al nostro Celestino Vietti, che dopo il trionfo di Losail resta saldamente in testa al campionato grazie a questo bel piazzamento. Giornata nera per il nostro Migno in Moto3, dal momento che è stato costretto al ritiro da un contatto a due giri dalla fine con Ayumu Sazaki. Il giapponese ha tamponato il rider italiano, portandolo ad un pesante 0 in classifica.

Moto2, Somkiat Chantra batte Celestino Vietti

Somkiat Chantra ha subito preso la testa della corsa di Moto2, con Simone Corsi e Celestino Vietti protagonisti di una battaglia molto accesa. Al terzo giro iniziano a vedersi le prime gocce di pioggia, che fortunatamente ha poi risparmiato la corsa di questa categoria.

Chantra aumenta subito il passo sulla concorrenza, con Vietti che va in rimonta mentre Pedro Acosta affronta il long lap penalty. Celestino supera tutti coloro che lo precedono, scavalcando anche il rivale di Losail Aron Canet portandosi alle spalle del battistrada. Purtroppo, la decisione della direzione gara di ridurre di ben 9 giri la gara per il caldo torrido non ha consentito al nostro rider di completare la rimonta.

Chantra ha anche siglato il record della pista in 1’35”770. Un dominio totale il suo, e c’è da dire che anche se la corsa fosse stata completata sarebbe stata molto dura per il leader del campionato pensare di riprendere il battistrada. Vietti chiude secondo davanti a Canet, che resta il primo inseguitore di Celestino nella classifica del mondiale.

Tony Arbolino chiude in ottava posizione, con Acosta solo nono. La promessa spagnola prosegue il suo deludente inizio di stagione, confermando che il fine settimana del Qatar non era solo un caso. Romano Fenati completa la corsa in diciannovesima posizione, restando anni luce lontano dalla concorrenza, davanti a Lorenzo Dalla Porta, con Alessandro Zaccone 24esimo seguito da Niccolò Antonelli.

Moto3, Dennis Foggia domina a Mandalika

La classe Moto3 ha aperto nel migliore dei modi la domenica per i nostri colori. Dopo la vittoria arrivata al fotofinish per Andrea Migno in quel di Losail, in Indonesia è stato il turno di Dennis Foggia, che ha portato al trionfo il Leopard Racing per la prima volta in questa stagione.

Izan Guevara si è dovuto accontentare della seconda posizione, seguito da Carlos Tatay che ha completato la zona podio. Quarta piazza per Sergio Garcia davanti a Deniz Oncu, mentre, come abbiamo anticipato, la domenica è stata disastrosa per il nostro Andrea Migno, che aveva occupato le prime posizioni per tutta la durata della gara.

Mentre si stava giocando il podio, il rider di Cattolica è stato tamponato all’ultimo giro da Ayumi Sazaki. Comprensibile la rabbia del pilota italiano che non ha potuto dare seguito al grande risultato del primo week-end stagionale. Attualmente, i tifosi presenti sulle tribune stanno sperando che la pioggia smetta di cadere, altrimenti c’è il serio rischio che la gara della MotoGP venga cancellata.