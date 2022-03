Martin svela la sua tattica: ecco come proverà ad arginare Quartararo

Jorge Martin si prende la seconda posizione nelle qualifiche di Mandalika. Lo spagnolo si deve accodare a Quartararo ma è felice.

La seconda qualifica stagionale della MotoGP è andata in archivio nel segno di Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica ha stampato uno spaventoso 1’31”067, siglando la pole position in sella alla Yamaha. Il francese ha riscattato il terribile week-end del Qatar su una pista molto congeniale alla sua M1, tenendo dietro le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco.

Ancora una volta, dopo la pole di Losail e le tante dello scorso anno, lo spagnolo si è confermato uno strepitoso qualificatore, prendendosi il secondo tempo proprio nelle ultime battute. Jorge ha girato in 1’31”280, restando a poco più di due decimi dal battistrada, che quest’oggi disponeva di un passo totalmente diverso.

Martin si è tenuto alle spalle il compagno di squadra per 98 millesimi, ma la Pramac ha confermato un grande passo specialmente in qualifica, mentre la gara resta un’incognita. Il rider iberico aveva fatto segnare la pole position anche in Qatar, per poi andare in sofferenza sul passo gara.

Jorge vuole riscattare il ritiro di Losail, a cui è stato costretto dopo essere stato centrato in Curva 1 verso metà della corsa da Pecco Bagnaia. Il torinese ha fatto dei passi in avanti rispetto alla prima gara, ma va detto che la GP22 ufficiale è ancora ben lontana dalle potenzialità che vuole esprimere.

Enea Bastianini sulla GP21 del Gresini Racing è in quinta piazza proprio davanti a Pecco, ed a livello di passo gara sembra essere meglio delle Pramac. Il leader del mondiale può puntare al podio, anche se non sarà facile. Tra i fattori che potrebbero fare la differenza c’è il caldo infernale, che sin dall’inizio del week-end sta mettendo in crisi i piloti.

Martin, soddisfatto dopo il secondo tempo di Mandalika

Jorge Martin si è confermato un talento straordinario in qualifica, ma è apparso fiducioso anche in vista della gara. Lo spagnolo di casa Pramac è stato intervistato da “SKY Sport MotoGP“, commentando quanto fatto in pista e dando Fabio Quartararo come grande favorito per la gara di domani.

“Grande lavoro, sono molto ottimista per domani dopo che nelle ultime libere sono andato molto bene con la gomma Media. Nel giro di qualifica ho perso in Curva 1 ed alla 16, avevo margine ma Fabio ha fatto un grandissimo lavoro. Sono comunque contento, qui era importante stare davanti perché sappiamo che è molto difficile sorpassare“.

Martin ha commentato anche la difficile partenza che le Ducati hanno sofferto a Losail: “La brutta partenza del Qatar? Non so perché sia successo, la frizione mi ha costretto a chiudere il gas, qui le abbiamo provate diverse volte, quindi penso che andrà tutto bene. Mi trovo molto bene ed il passo è ottimo, voglio sorpassare Fabio già alla partenza perché altrimenti potrebbe allungare subito“.

La qualifica è il punto forte dello spagnolo, che ha confermato questa tendenza anche nella giornata odiera: “In qualifica metto tutta la mia energia, quando finisco un giro mi sento stremato. La velocità ce l’ho e lo so, provo sempre a dare il massimo ed oggi ho dato tutto, uno dei più difficili della mia vita. Mi piace molto spingere al massimo in quei frangenti in cui devi dare tutto ciò che hai“.

Le parole di Johann Zarco hanno fatto ben intendere che la Pramac potrebbe aver fatto un salto in avanti anche in termini di passo gara, anche se il suo compagno di squadra non è apparso così ottimista. La qualifica è stata ottima, con Fabio Quartararo che appare come il favorito per la corsa. Il caldo potrebbe modificare le carte in tavola, con temperature attese ancora in salita.