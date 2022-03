Super-bonus auto elettrica | Quanti km con 1L GPL? | Il segreto Mercedes

Le tre principali news della settimana raccolte per voi appassionati. Attesa per il super-bonus delle auto elettriche, i vantaggi della soluzione alternativa del GPL, la novità rischiosa delle pance Mercedes W13.

I prezzi dei carburanti continuano a salire, come risulta evidente dal report del Quotidiano Energia. I rincari continuano a mettere in ginocchio gli automobilisti italiani e la filiera produttiva. In settimana si è registrato un nuovo picco con la media nazionale del gasolio che “supera di poco la benzina, posizionandosi sopra i 2,3 euro/l in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self”. Con prezzi così elevati risulta determinante comprendere i vantaggi del passaggio alle vetture elettriche.

In base al Decreto Energia, saranno investiti per il settore automotive 700 milioni nel 2022 e 1 miliardo di euro nei prossimi anni. Si tratta di una strategia pluriennale per lo sviluppo di nuove tecnologie meno inquinanti. Previsti incentivi fino a 6 mila euro per le auto full electric, con emissioni minime (0-20 grammi di CO2 per chilometro) e con rottamazione di un auto di categoria inferiore ad Euro 5. Bonus di 4 mila euro, invece, per auto alla spina con emissioni minime, ma senza rottamazione di una vettura di categoria inferiore ad Euro 5.

Infine, nel programma pluriennale, è stato programmato un incentivo di 1.250 euro per le auto a combustione a basse/medie emissioni (61-135 grammi di CO2 per chilometro) e con rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 5. C’è grande attesa per il DPCM che darà il via libera, in via ufficiale, a questo piano che dovrebbe aiutare la transizione elettrica.

Quanti km si percorrono con 1L di GPL?

Il GPL è una tecnologia basata sui gas di petrolio liquefatti, ossia miscele di idrocarburi a basso peso molecolare. La soluzione è ideale per gli automobilisti che devono percorrere lunghe distanze. Nel 2021 le vetture a GPL più vendute sono state le seguenti: Dacia Sandero, Dacia Duster, Renault Captur, Renault Clio, Fiat Panda, Hyundai i20 e Kia Sportage. Non è semplice trovare sul mercato dell’usato un’auto GPL con un chilometraggio ragionevole.

Uno dei problemi principali, inoltre, è che i distributori di carburante dotati di GPL presenti sul territorio italiano sono circa 4.000. Secondo una stima approssimativa, con un’auto GPL di medie dimensioni si possono percorrere 13, 14 chilometri. Il valore varia molto in base ai vari aspetti. Gli italiani sono sempre più interessanti a questa tecnologia, nella speranza che i prezzi non continuino ad aumentare. Il valore del GPL ha superato 0,84 euro al litro con picchi anche di 0,87 euro al litro, ma rimane ancora molto conveniente.

F1, la misteriosa soluzione Mercedes

La Mercedes W13 ha svelato una evoluzione in Bahrain dell’auto ad effetto suolo che ha lasciato tutti senza parole. La nuova vettura di Brackley ha delle fiancate molto snelle a tal punto da essere stata definita la vettura “senza pance”. Un progetto estremo, affidato alle mani esperte di Lewis Hamilton e del nuovo teammate George Russell. I primi riscontri hanno fatto emergere dei dubbi nel Paddock. La W13 è costretta ad inseguire Ferrari e Red Bull Racing. Non avranno esagerato?

James Key, direttore tecnico della McLaren, ha detto la sua all’agenzia stampa PA. “Tanto di cappello a loro per averci provato. È una decisione coraggiosa quella di scegliere qualcosa di così diverso che richiede parecchia ingegneria meccanica per farlo funzionare. Potresti anche dire che è solo uno dei dieci concetti diversi. I minuscoli sidepod della Mercedes sono all’altro capo della scala rispetto a quelli della Ferrari, ma sono sicuro che saranno entrambi competitivi”. In realtà la Ferrari è sembrata, nettamente, più avanti rispetto alla Mercedes. Tutte le vetture sono molto diverse tra loro, ma a Maranello potrebbero aver fatto bingo.