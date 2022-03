F1 Bahrain, Prove Libere 2: zampata di Verstappen, ma la Ferrari c’è

Si è chiusa la prima giornata di prove libere del Bahrain, gara inaugurale del mondiale 2022 di F1. Buone notizie dalla Ferrari.

Dopo una prima sessione appannaggio dell’Alpha Tauri di Gasly, seguita dalle Ferrari di Leclerc e Sainz è scattato il secondo turno di prove sul tracciato di Sakhir.

La temperatura, all’imbrunire del Paese che si affaccia sul Golfo è attorno ai 17°C. Ancora una volta la Rossa cerca di approfittare di ogni secondo e al semaforo verde è già in pista seguita dall’Alpine.

In azione con le medie, arriva un 1’33″121 per Charles che lo porta in vetta alla classifica. Alle sue spalle Carlos e Ocon.

Dentro anche le due McLaren. Daniel Ricciardo è l’unico ad utilizzare le coperture dure in questa prima fase. Terminato il lavoro sulla W13 di Hamilton, l’inglese si fa vedere con le gialle. Lontano dai primi nell’FP1, ora lamenta il fastidioso propoising. Per lui anche un bloccaggio alla curva 1.

Errori senza conseguenze pure per la Haas di Schumacher, la Red Bull di Perez e la Williams di Latifi.

Finalmente si rivede Valtteri Bottas dopo un primo pomeriggio buttato a causa di un guasto al motore della sua Alfa Romeo.

F1, Ferrari sempre consistente nell’FP2 del Bahrain

Superata la metà della sessione, dalle medium si passa alle soft e Max Verstappen sale al comando con un 1’31″936. Bene anche la Haas di Magnussen che dopo aver firmato il secondo miglior crono riesce a stare nei 10. Va ricordato che il danese mancava dal Circus dal 2020.

Ad una ventina di minuto dal termine qualcuno ritorna alle gomme gialle per lavorare sulla distanza. Ham ancora in difficoltà. Il tempo non arriva e stando a quanto riportato via radio c’è anche qualche preoccupazione sui freni anteriori.

A 6′ dalla fine brivido per Leclerc che rischia di entrare in contatto con l’Alpha Tauri di Tsunoda alla curva 8. L’incidente è stato annotato dalla FIA.

Bandiera a scacchi! Max Verstappen chiude davanti alle Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quarto George Russell su Mercedes, quindi a quasi un secondo l’Alpine di Fernando Alonso e l’Alfa di Bottas. Settimo Perez con la Red Bull, a precedere un buon Schumacher e un incolore Hamilton. Magnussen si conferma decimo.

Chiudono il gruppo le Williams. Male anche Daniel Ricciardo che, praticamente in Bahrain non ha mai girato con le wing car essendo risultato positivo al Covid alla vigilia dei test.