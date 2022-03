F1 Bahrain, Prove Libere 1: Ferrari subito protagonista

Si è concluso il primo turno di prove libere di F1 sul circuito di Sakhir. Per il momento la Ferrari conferma le indicazioni emerse dai test.

E’ ufficialmente partita la stagione della F1 con il primo turno di prove libere del 2022.

Diverse le novità in pista al di là delle wing car. Per l’Aston Martin in Bahrain correrà Nico Hulkenerg in quanto Sebastian Vettel è risultato positivo al Covid. Sulla Mercedes, come noto, non vedremo più Valtteri Bottas, ora in forza all’Alfa Romeo, bensì George Russell, che a sua volta ha ceduto il sedile Williams ad Alex Albon. Kevin Magnussen è rientrato in Haas dopo il licenziamento di Nikita Mazepin, mentre per quanto riguarda i debuttanti, occhi puntati sul cinese Guanuy Zhou del Biscione.

Semaforo verde! La Ferrari, dotata di griglie per le rilevazioni aerodinamiche, l’Alfa Romeo e la Haas non perdono tempo ed entrano subito in azione. Dentro anche Aston Martin e Alpine. 1’36″584 per la McLaren di Lando Norris.

F1: Gasly, ma le due Ferrari sono subito dietro

Dopo appena 10′ è già bandiera rossa! Un pezzo di carrozzeria probabilmente proveniente dalla vettura di Esteban Ocon è rimasto in traiettoria. Verstappen ed Hamilton cominciano con le schermaglie. Max abbassa il crono di riferimento in 1’34″742. Intanto anche la W13 di Russell perde pezzi. Testacoda senza conseguenze per Leclerc a un quarto d’ora dalla fine. Il ferrarista mette le ruote sul cordolo e perde il controllo della sua F1-75 all’altezza della curva 11.

Con le gomme soft Russell passa al comando con un 1’34″629. Stesse mescole per l’Alpha Tauri di Pierre Gasly che per quattro decimi lo scalza dalla vetta. Buona finora la performance della Rossa. Sia Charles, sia Sainz sono su compound medio e occupano rispettivamente la seconda e terza piazza. Per problemi tecnici Bottas è l’unico a non aver fermato il cronometro.

Bandiera a scacchi! L‘Alpha Tauri di Pierre Gasly precede le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La prima Mercedes è quella di George Russell, quarta a quattro decimi. Quindi a mezzo secondo il campione in carica Verstappen, autore della stessa scelta di coperture del Cavallino. Settimo e nascosto Hamilton. L’Alpha Tauri è in top 10 anche con Yuki Tsunoda. Grandi difficoltà invece per la McLaren con Lando Norris davanti a Daniel Ricciardo in sedicesima e diciassettesima posizione a oltre 2 secondi.