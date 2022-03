Vettel cuore d’oro: il gesto contro la guerra in Ucraina spiazza

Vettel è sempre molto attento ai temi più sensibili: non a caso nel test di F1 in Bahrain ha sfoderato un casco speciale.

C’è chi ritiene che gli atleti debbano pensare solamente al loro sport e non di argomenti politici o sociali, ma sono in molti a credere che invece la cassa di risonanza di una determinata disciplina possa essere utile per lanciare messaggi importanti. Sebastian Vettel rientra nella seconda categoria.

Il quattro volte campione del mondo più volte ha preso posizione su temi importanti come l’uguaglianza e la sostenibilità ambientale. Considera la Formula 1 fondamentale anche per diffondere slogan positivi. Si può sfruttare l’impatto mediatico del Circus pure per questo.

Lui e Lewis Hamilton si sono mostrati i piloti più attivi negli ultimi anni. Quando c’era da lanciare messaggi contro il razzismo e le altre forme di discriminazione non si sono mai tirati indietro. Anche nel 2022 immaginiamo che non smetteranno con il loro attivismo, sperando di riuscire a coinvolgere sempre più colleghi nel paddock della F1.

F1, Test Bahrain: Vettel con un casco speciale a Sakhir

Vettel è stato il primo a dire che non sarebbe andato a correre il Gran Premio di Russia dopo che Vladimir Putin ha iniziato la guerra contro l’Ucraina. Ha dichiarato immediatamente che sarebbe andato a disputare la gara di Sochi a settembre e ha condannato l’azione militare intrapresa dal governo russo.

La Formula 1 stessa ha risposto annullando prima il GP del 2022 e poi anche risolvendo il contratto che prevedeva di gareggiare a San Pietroburgo invece che a Sochi dal 2023. L’ex pilota di Red Bull e Ferrari ha accolto favorevolmente la scelta fatta dai vertici del Circus, ma non si ferma.

In occasione dell’ultimo test pre-campionato in Bahrain ha sfoggiato un casco speciale contro la guerra in Ucraina. Ha una base bianca che da una parte presenza la scritta evidente “No War” e l’hashtag “#RacingUnited”, oltre a un girasole con i colori del Paese aggredito dalla Russia. Dall’altra c’è il profilo di una colomba con il rametto d’ulivo, sempre a simboleggiare la pace.

Invece dei colori della bandiera tedesca, presenta quella della bandiera ucraina. Le strisce gialloblu attraversano il casco verticalmente. Inoltre sulla parte superiore ci sono parti di testo della canzone Imagine di John Lennon.

Da capire se Seb utilizzerà questo casco solo nel test di Sakhir oppure se lo indosserà anche al momento di iniziare le gare. Comunque un’iniziativa apprezzabile da parte sua.