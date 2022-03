Luca Marini e la presenza di Valentino Rossi: parole che fanno pensare

Marini cerca riscatto nel GP in Indonesia e parla anche del ruolo di Valentino Rossi per il team VR46 Racing.

Il campionato MotoGP 2022 non è iniziato bene per Luca Marini. Nella prima gara in Qatar è arrivato solamente tredicesimo al traguardo, a ben 27 secondi dal vincitore Enea Bastianini.

Una brutta batosta per il pilota del team Mooney VR46 Racing, in possesso di una Ducati Desmosedici GP22 e sconfitto nettamente dall’ex compagno di squadra che guida una GP21. Prima di cadere, anche Marco Bezzecchi gli era davanti con la moto “vecchia”.

A Losail le cose non hanno funzionato per il rider marchigiano, che ha certamente grande voglia di rifarsi in questo weekend in Indonesia. Al Mandalika International Street Circuit sono state disputate tre giornate di test a febbraio e il Maro se l’era cavata abbastanza bene, vedremo se riuscirà a riscattare il brutto avvio di stagione fatto in Qatar.

MotoGP, Marini e il ruolo di Valentino Rossi per il team VR46

Marini è molto carico e determinato per questo GP in Indonesia, desidera dimostrare che il suo valore non è quello visto a Losail: “In Qatar abbiamo avuto troppi problemi – ha spiegato – e non abbiamo lavorato abbastanza per la gara. È stato un GP disastroso, tutto il weekend. Sono contento di essere in Indonesia, la pista mi piace e il test è andato bene. Spero di ritrovare lo stesso feeling ed essere subito veloce“.

Il pilota del team Mooney VR46 Racing crede molto in sé stesso e nella sua squadra, è convinto di potersi esprimere su livelli decisamente maggiori rispetto a quelli visti nel primo gran premio disputato nel 2022. C’è del lavoro da fare, però il potenziale per fare bene c’è.

L’aiuto del fratello Valentino Rossi non gli dispiacerebbe e a tal proposito si è così espresso: “La sua esperienza è incredibile – riporta Motorsport.com – e forse ne ha più di tutti nel paddock. Sa molte cose, anche se il mio livello e quello del team è alto. Sicuramente verrà per tre, quattro o più gare quest’anno. Vedremo se la sua presenza nel box porterà qualcosa di speciale e un po’ di quella magia che ha sempre avuto nella sua carriera“.

Rossi al momento è impegnato con la preparazione per l’inizio del Fanatec GT World Challenge Europe e anche col godersi la piccola Giulietta, figlia nata dalla relazione con Francesca Sofia Novello. Ma certamente durante la stagione del Motomondiale sarà presente ad alcuni gran premi e ciò sarà importante per il team VR46.