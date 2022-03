Sainz, il sogno del pilota Ferrari è chiaro: lo spagnolo vuole farlo

Carlos Sainz sta per iniziare la seconda stagione in Ferrari della sua carriera. Il figlio d’arte conta molto sulla nuova auto per vincere.

In casa Ferrari ci si avvicina al Gran Premio del Bahrain sulle ali dell’entusiasmo. Le prestazioni della F1-75 viste nei test invernali hanno messo in mostra delle ottime indicazioni, con Carlos Sainz e Charles Leclerc che si sono deti molto impressionati dal potenziale della nuova vettura.

Tuttavia, lo spagnolo ha invitato a non farsi eccessive illusioni, avvertendo sulla competitività di Mercedes e Red Bull emersa dai dati GPS. Il figlio del due volte campione del mondo rally, nel corso di un’intervista concessa a “SKY Sport F1“, aveva parlato senza fare troppi giri di parole.

“Sul passo gara, Red Bull e Mercedes sono molto forti ma anche noi siamo messi bene. Per quanto riguarda il giro secco è impossibile fare delle valutazioni corrette. Ognuno ha lavorato con dei carichi di benzina differenti e delle mappature di motore che non lasciano intendere il potenziale. Dai dati GPS vediamo che queste due squadre sono fortissime, ma solo in qualifica verremo a conoscenza della verità“.

Sainz è stato molto lucido nell’analizzare le fasi di un pre-campionato più indecifrabile del solito, visto che queste nuove monoposto non hanno nulla in comune con quelle del passato se non la power unit. La simulazione di long run di Carlitos fatta venerdì scorso non aveva entusiasmato, mentre quella di Leclerc del giorno dopo è stata di un’altra categoria.

Il monegasco ha tenuto benissimo il ritmo della Red Bull di Max Verstappen, fornendo dei segnali molto positivi proprio nei momenti in cui l’olandese segnava il miglior tempo dei test. La sensazione è che l’equilibrio possa regnare sovrano, anche se il team di Milton Keynes ed il campione del mondo in carica possano giustamente partire da favoriti.

Da domani si inizierà a fare sul serio, con le prime prove libere previste per le 13 ora italiana. Da quest’anno, il venerdì sarà diverso dal passato, dal momento che si girerà sempre al pomeriggio e non più al mattino, essendo stata spostata proprio in quelle ore la conferenza stampa che di solito si svolgeva il venerdì.

Sainz, il sogno è la prima vittoria in carriera

Carlos Sainz ha disputato ben 141 Gran Premi in F1, e si appresta a prendere parte alla sua ottava stagione nella massima formula. Lo spagnolo è ormai uno dei più esperti in griglia, ma nonostante questo non ha ancora vinto un Gran Premio, ottenendo il primo podio al GP del Brasile del 2019 al volante della McLaren.

Quando si guida per la Ferrari si punta sempre a vincere, e per lui la cosa non fa eccezione. Il pilota iberico ha parlato di questo al podcast della F1 “Beyond the Grid” fissando alcuni obiettivi stagionali e raccontando le sue sensazioni in vista del via del nuovo mondiale.

“Quest’anno continuerò a perseguire il sogno che ho di vincere una gara in F1. Non so se succederà, ma è quello che ho in mente e a cui penso quando vado a dormire“. Sainz è apparso molto determinato ed occorre anche leggere tra le righe di questa dichiarazione, che fa molto ben sperare.

Come fatto negli scorsi giorni da Mattia Binotto la sensazione è che in casa Ferrari ci si stia sbilanciando molto di più rispetto al passato, nella consapevolezza, forse, di avere tra le mani una grande macchina. Da domenica si inizierà a fare sul serio ed il tempo delle chiacchiere verrà finalmente messo da parte, con una seconda gara che si disputerà subito dopo con il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Un inizio più scoppiettante e divertente non potevamo davvero immaginarcelo.