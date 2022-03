Bastianini, che carica: il vincitore di Losail sogna in grande per il futuro

Enea Bastianini ha parlato nella conferenza stampa del Gran Premio di Indonesia. Il vincitore di Losail è carico e punta molto in alto.

La MotoGP torna in pista questo fine settimana a Mandalika, sulla nuovissima pista dove si disputerà il Gran Premio di Indonesia. Contro ogni previsione, arriva da leader del campionato Enea Bastianini, protagonista di una strepitosa vittoria nella notte di Losail con la Ducati del Gresini Racing.

Si è trattato del primo successo in top class per il rider riminese, che era al debutto con il team del grande Fausto, ora gestito dalla moglie Nadia Padovani. Quella a cui abbiamo assistito è stata una delle vittorie più emozionanti degli ultimi anni per i nostri colori, all’interno di una giornata che ha incoronato anche Andrea Migno in Moto3 e Celestino Vietti in Moto3 per l’Italia.

Bastianini ha portato in cielo il team Gresini per la prima volta dopo quasi 15 anni, considerando che l’ultimo trionfo era risalente al 2006 con Marco Melandri, ai tempi della partnership con la Honda. Enea ha dato una lezione di guida alla concorrenza, dopo aver ottenuto anche la prima prima fila della sua carriera.

Nelle qualifiche del sabato, solo Jorge Martin è riuscito a batterlo per pochissimi millesimi, ma in gara, solo il “Bestia” è riuscito a far andar forte la Ducati. Le GP22 ufficiali e quelle del team Pramac non sono mai risultate competitive, mentre la “vecchia” GP22 di Enea è stata semplicemente perfetta.

Dopo la gara, anche un certo Marc Marquez ha fatto sinceri complimenti al vincitore, indicandolo come uno dei papabili candidati alla vittoria del titolo. Dichiarazioni così forti fanno sempre piacere, ma gettano parecchia pressione addosso ad un pilota così giovane come Enea. Il romagnolo ha dato prova di poter reggere la tensione in maniera eccelsa, come negli ultimi giri di Losail in cui ha resisto al ritorno della KTM di Brad Binder.

Bastianini, obiettivi molto chiari per Mandalika

Enea Bastianini è stato tra i protagonisti della conferenza stampa del Gran Premio di Indonesia, dove ha raccontato quelle che sono state le sue emozioni dopo la vittoria in Qatar e le sue ambizioni per il futuro. Il rider del Gresini Racing ha già messo da parte il successo di Losail e punta in alto.

“Personalmente è stato fantastico vincere la prima corsa in Qatar. Si tratta di qualcosa di imprevisto, sia per me che per il team. Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante i test ma è chiaro che in gara tutto cambia. Siamo partiti con il piede giusto già in qualifica, dove per la prima volta sono riuscito a raggiungere la prima fila“.

“Ovviamente, partire lì davanti ti aiuta ed è stato più facile vincere la gara partendo in prima fila. Il titolo? Credo sia molto difficile da vincere, ce l’ho fatta in Moto2 nel 2020 ed io sono qui per vincere anche in MotoGP. Tuttavia, per ora non ho ancora molta esperienza ma in Qatar ho gestito bene la gara. Ora siamo a Mandalika, pista nuova per tutti dove abbiamo fatto solo i test. Per il momento, il mio obiettivo è chiudere il campionato tra i primi cinque. Questo posto mi piace molto e c’è tantissima passione dei tifosi“.

Bastianini ha raccontato le sue ultime due settimane, quelle che hanno seguito il successo di Losail: “Quando sono tornato a casa dopo la vittoria ho visto i miei amici e la famiglia, credo sia stato un momento bellissimo. Qui ho incontrato il presidente dell’Indonesia e sono molto motivato. La MotoGP è una classe difficile e devo restare concentrato, la pista è nuova e tutti partiamo alla pari. La vittoria mi ha dato una carica incredibile“.