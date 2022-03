Perché il gasolio viene chiamato diesel? Le cose che non sapevi

Come mai chiamiamo il carburante delle nostre auto, diesel e non semplicemente gasolio? Effettivamente, c’è una risposta.

Tutti sappiamo benissimo che parliamo di una materia chiamata gasolio, eppure ogni volta che chiediamo al benzinaio di trasferirla nella nostra auto, parliamo di diesel. Come mai? Non si tratta di un semplice inglesismo ed a dirla tutta, non stiamo neanche parlando esattamente della stessa cosa. Infatti, le parole ‘gasolio’ e ‘diesel’ non indicano proprio la stessa cosa. Ecco in che senso.

Ci sono cose che non cambieranno né il nostro modo di fare uso dell’automobile o anche del suo carburante, né purtroppo, cose come il prezzo della benzina in aumento. Ma spesso, non conoscendo la risposta, ci facciamo domande più che altro di curiosità. Ad esempio, a cosa servono gli ottani della benzina? Oppure, ciò che ci ha spinto fin qui oggi, come mai chiamiamo il gasolio, diesel?

Le origini del nominativo “Diesel”

In realtà, come dicevamo, le due parole non indicano la stessa cosa. Diesel, è una definizione che si lega al motore. Un motore diesel, è diverso da quello a benzina o a GPL. Esso infatti, è costruito in modo da poter raggiungere temperature e pressioni molto più alte rispetto al corrispettivo in benzina. Per questo, non è comunque errato parlare eventualmente, di un’auto a diesel, perché stiamo facendo capire che motore monta al suo interno.

Ma è sbagliata l’espressione: “Fare diesel”. Un po’ usata come “Fare benzina”, ovviamente, ma lì stiamo commettendo un errore, perché al massimo, faremo gasolio. Il gasolio è infatti il carburante adatto ad un motore diesel. Tutto abbastanza semplice. Ovvio però che quando parleremo o al benzinaio o ad un amico, asserendo di aver messo del diesel nell’auto, verremo capiti. Ma attenzione, la possibilità di dire che il diesel è il gasolio di cui parliamo, ci viene data al massimo in quel caso. Però non tutti i tipi di gasolio servono per nutrire il motore di un’auto.

Al di là della qualità del gasolio o con la differenza ulteriore col biodiesel, dobbiamo ricordare che c’è un gasolio assolutamente differente che pure “vediamo” tutti i giorni. Ovvero quello con cui scaldiamo la nostra casa. Effettivamente, quello che andrà a finire nei nostri motori, è prima cosa, maggiormente filtrato, e poi il gasolio che si trova negli impianti di rifornimento, è anche mischiato a biodiesel, ha meno zolfo ed al contrario, più cetano. Adesso però, avete capito perché chiamiamo il gasolio diesel, sicuramente.