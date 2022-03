Ferrari F355 a poco più di 23 mila euro: il motivo è clamoroso (FOTO)

Vicino Padova è stata messa in vendita una speciale Ferrari F355 Berlinetta. Il tutto a un prezzo di una utilitaria media.

Ci sono dei modelli di auto che ancora oggi fanno sognare gli automobilisti di tutto il mondo. Si tratta di auto ormai fuori produzione che hanno lasciato il segno non solo dal punto di vista stilistico ma anche da quello della piacevolezza di guida. Se poi queste sono delle supercar da sogno, allora parliamo di modelli davvero iconici. E in questo campo la Ferrari è specializzata. A parlare è la sua storia, iniziata 75 anni fa da Modena, e che ormai ha conquistato il mondo.

Sono tante le vetture della casa di Maranello che ancora oggi fanno faville in strada ma anche nelle aste specializzate. Cifre da capogiro vengono spese per accaparrarsi un gioiello del Cavallino rampante. Ma ci sono rari casi in cui una Rossa vale davvero poco.

Una Ferrari F355 a prezzo stracciato: dov’è il bluff?

In questi giorni sta facendo il giro del web l’annuncio di un uomo vicino Padova che ha messo in vendita la sua Ferrari F355 Berlinetta a soli 23.800 euro. Un particolare questo che ha messo in allerta tanti appassionati della Rossa di Maranello ma che ha attirato l’interesse anche di tanti semplici curiosi. Infatti non è roba di tutti giorni vedere una Ferrari venduta al prezzo di una utilitaria di medio livello. Come mai?

Il motivo è presto detto. La Ferrari F355 in questione è incidentata e non sono pochi i danni riportati in un recente incidente. In realtà la vettura ha compiuto solo 50.000 Km ma molte parti non sono più utili nemmeno come ricambio. La parta anteriore sinistra in pratica è andata distrutta, così come il parabrezza. Si salva la parte destra dell’auto e il posteriore, dove il motore è praticamente intatto. Manca solo il logo del Cavallino.

Gli interni di questa F355 Berlinetta sono consumati leggermente ma anche lì chi vorrà acquistarla dovrà mettere pesantemente mano al portafogli, visto che il quadro strumenti davanti al conducente sembra seriamente danneggiato, così come il volante, che appare in una posizione anomala.

C’è da dire che per chi ne ha le facoltà, questa è davvero un’auto da non lasciarsi scappare. Erede della 348, la Ferrari F355 è stata disegnata da Pininfarina, che ha saputo coniugare l’eleganza alla sportività, in pieno stile della casa di Maranello. E per questo ancora oggi è ritenuta uno dei capolavori della Ferrari. Fu prodotta a partire dal 1994 in tre varianti: Berlinetta, GTS e Spider. Quest’ultima fece il suo debutto in società nel 1995 e fece proseliti in tutto il mondo. Addirittura il compianto campione Diego Armando Maradona, una volta tornato in Argentina, ne volle due identiche.

Il motore, nella parte centrale dell’auto, è un 8 cilindri a V di 90° di 3,5 litri di cilindrata con distribuzione a 5 valvole per cilindro, capace di sviluppare una potenza massima di 380 CV. Il cambio della F355 era inizialmente un manuale a 6 rapporti, ma nel 1997 fu reso disponibile per la prima volta nella storia della Ferrari il cambio tipo F1.

La F355 Berlinetta, che è la versione coupé, fu quella che riscosse il favore maggiore del pubblico per vari motivi. Innanzitutto per la sua una linea accattivante, e poi per le prestazioni notevoli unite a una guidabilità dal top. Fattori che gli regalarono una certa longevità, visto che rimase in produzione fino al 1999.