Razali non sopporta Valentino Rossi? Arriva il retroscena dal passato

L’ultima stagione di Valentino Rossi in MotoGP lo ha visto gareggiare alla corte di Razlan Razali. Tra i due non c’era un bel rapporto.

Il ritiro di Valentino Rossi è stato un duro colpo per il mondo della MotoGP. Gli ascolti del Gran Premio del Qatar sono risultati in netto calo rispetto al passato, a testimonianza di quanto questo pilota fosse importante per il mondo delle due ruote nonostante le prestazioni non eccezionali degli ultimi anni.

Per il “Dottore”, il mese di marzo 2022 sarà per sempre ricordato come uno dei più belli della sua vita. Nella notte tra giovedì e venerdì 4 è infatti nata la sua prima figlia Giulietta, frutto dell’amore con l’ex ombrellina e sua compagna da quattro anni Francesca Sofia Novello.

La notizia ha subito fatto il giro del mondo e per Valentino Rossi è arrivata una pioggia d’auguri. Sarà stato un caso, ma il nove volte campione del mondo è diventato padre proprio nel corso del primo week-end del Motomondiale senza la sua presenza, dal momento che in quei giorni si stava disputando il Gran Premio del Qatar.

La carriera del pilota di Tavullia non è certo terminata, dal momento che in questo 2022 disputerà il Fanatech GT World Challenge con un’Audi R8 LMS gestita dal Team WRT. Il debutto avverrà tra meno di tre settimane, dal momento che la prima tappa è fissata per domenica 3 aprile ad Imola.

Correndo in Italia, si tratterà della prima occasione per incontrare nuovamente i tanti tifosi, che sicuramente vorranno rivolgere un caloroso abbraccio al “Dottore” al rientro nelle gare. Dallo scorso 14 novembre, che ha segnato il suo ritiro dal mondo delle due ruote, sono trascorsi diversi mesi, ma l’affetto dei sostenitori è del tutto immutato.

Sulla vita sportiva del #46 giallo più famoso del mondo pesa comunque un’ultima stagione da incubo, l’unica in 26 anni di Motomondiale che non lo ha portato a conquistare nemmeno un podio. Le maggiori responsabilità sono da attribuire alla Yamaha del team Petronas, mai dimostratasi competitiva, ma anche ai rapporti freddi tra il rider pesarese e Razlan Razali, il proprietario della squadra malese.

Valentino Rossi, arriva la frase pesante di Razlan Razali

Tra Valentino Rossi e Razlan Razali i rapporti non sono mai stati molto distesi. Poco dopo il Gran Premio di Valencia dello scorso anno, il manager concesse una discussa intervista a “Speedweek.com“, lasciandosi andare a delle dichiarazioni piuttosto pesanti sul conto del nove volte iridato.

“Ad essere onesti, non avrei mai dovuto prendere Valentino Rossi. Avevamo sempre l’impressione che non ci sarebbe stata alternativa a lui, sentivamo la pressione della Yamaha, pressione che alla fine non c’era. Penso invece che Valentino abbia messo sotto pressione se stesso. I tempi scendevano, ma lui voleva la vittoria. La sua mente e la sua volontà volevano questo, ma il fisico no“.

Tuttavia, i rapporti risultavano già molto tesi da tempo, cosa che aveva spinto ulteriormente il “Dottore” ad optare per un ritiro dalla MotoGP. Nel documentario in onda su Amazon Prime, intitolato “MotoGP unlimited“, Razali ha commentato la scelta di prendere il pesarese ed un curioso aneddoto del passato.

“Quella di Valentino è una situazione particolare, noi vogliamo vedere cosa possiamo fare con lui. L’obiettivo è quello di essere competitivo con lui, e se riusciamo a farlo sarebbe fantastico, significherebbe che la squadra può fare qualcosa di positivo. Da giovane, ero un suo grande tifosi, ma ho un ricordo negativo di un fatto avvenuto nel 2005“.

“Era impegnato in alcuni test invernali, sono andato da lui chiedengoli di autografare un libro. Lui mi passò vicino senza farmi un fiato, io gli lanciai una sorta di maledizione, augurandogli di non vincere mai più il campionato. Da quel momento in poi io ho perso interesse nei suoi confronti, fino al momento in cui ci venne offerta l’occasione di ingaggiarlo. La vita ed il karma funzionano così, succede. A lui non l’ho mai raccontato“.