MotoGP, GP Indonesia: Orari TV e streaming su SKY, DAZN e TV8

La MotoGP torna in pista per il secondo appuntamento stagionale dopo il successo di Enea Bastianini a Losail. Ecco gli orari televisivi.

Secondo appuntamento stagionale per la MotoGP, la Moto2 e la Moto3 dopo lo splendido trionfo italiano del Qatar. Andrea Migno ci ha resi orgogliosi nella classe più “piccola”, con Celestino Vietti che non ha avuto rivali in quella di mezzo dominando la scena sin dalla partenza, dopo aver segnato la pole position.

Ovviamente, il trionfo che ha fatto più rumore è quello del mitico Enea Bastianini, che all’inizio della sua seconda stagione in top class ha ben pensato di portare subito davanti a tutti la Ducati del Gresini Racing. Si trattava della prima gara del riminese con il team gestito da Nadia Padovani, moglie del grande Fausto. Il suddetto Gresini Racing era, a sua volta, al debutto assoluto con una Desmosedici, e meglio di così non poteva andare.

L’ultimo successo di questa squadra era datato 2006, quando Marco Melandri vinse il Gran Premio di Francia a Le Mans in sella ad una Honda. Erano passati quasi 16 anni, ma il digiuno di vittorie è stato fermato nella maniera più bella ed inattesa. Enea è diventato un vincitore della MotoGP, e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Dopo la gara, persino Marc Marquez ha ammesso di temerlo per la conquista del titolo mondiale, e dopo una corsa del genere tutto può davvero accadere. Domenica prossima si torna in pista per il secondo appuntamento stagionale, il primo che porrà i tifosi di fronte ad orari più impegnativi.

Il Circus del Motomondiale si sposta infatti a Mandalika, per il Gran Premio di Indonesia. Su questo tracciato sono stati disputati i test pre-stagionali, in particolar modo la seconda sessione dopo quella di Sepang. La Honda è la favorita numero 1, dopo il miglior tempo fatto registrare un mese fa da Pol Espargaró in sella alla nuova RC213V.

Lo spagnolo sembra molto competitivo, ma il terzo posto in Qatar gli è andato giù stretto. Nonostante il fatto che Pol abbia battuto nettamente Marquez, la sensazione è che, con una miglior gestione di gomme e carburante, sarebbe potuta arrivare una vittoria inattesa. Pol ha dominato dal primo al diciottesimo giro, ma la rimonta di Bastianini nel finale è stata irresistibile. Da tenere d’occhio anche la KTM, che dopo il secondo posto di Brad Binder è molto accreditata nella lotta per le prime posizioni.

MotoGP, ecco gli orari TV e le informazioni per l’Indonesia

La MotoGP è pronta a fornire spettacolo a Mandalika, dove le squadre più sott’occhio saranno senz’altro la Ducati e la Yamaha. A Borgo Panigale dovranno stringere i denti nell’attesa che arrivi qualche evoluzione sulla GP22, dimostratasi molto acerba ed inaffidabili nel giorno in cui la GP21 di Enea Bastianini volava verso il successo.

La M1 non è mai esistita in Qatar e Fabio Quartararo è apparso seriamente preoccupato, con la speranza che un pista diversa come quella di Mandalika porti qualche emozione in più. Si attende un passo in avanti anche dalla Suzuki, che dopo le ottime cose fatte vedere in prova non ha entusiasmato in gara a Losail, chiudendo in sesta e settima posizione con Joan Mir davanti ad Alex Rins per una prova non sufficientemente positiva. Il riscatto è atteso per i giapponesi.

Passando alle statistiche, il GP d’Indonesia sarà una novità assoluta per la MotoGP, che qui non ha mai corso in un week-end di gara. Il Motomondiale ha gareggiato in questo paese solo nel 1996 e nel 1997, ma sul tracciato di Sentul. Nella seconda occasione, Valentino Rossi portò a casa il successo in Classe 125, all’interno di una stagione dominata e che gli consegnò il primo titolo mondiale della sua carriera. In 500, il grande Mick Doohan vinse l’edizione del 1996, cedendo il testimone a Tadayuki Okada l’anno successivo.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Indonesia SKY e DAZN

Giovedì 17 Marzo

Ore 10:00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 18 Marzo

Prove libere 1

Moto3 02:00-02:40

Moto2 02:55-03:35

MotoGP 03:50-04:35

Prove libere 2

Moto3 06:15-06:55

Moto 2 07:10-07:50

MotoGP 08:05-08:50

Sabato 19 Marzo

Prove libere 3

Moto3 02:00–02:40

Moto2 02:55–03:35

MotoGP 03:50 – 04:35

Qualifiche

Moto3 05:35–06:15

Moto2 06:30–07:10

MotoGP (FP4) 07:25–07:55

MotoGP 08:05–08:45

Domenica 20 Marzo

Warm up

Moto3 03:00–03:10

Moto2 03:20–03:30

MotoGP 03:40–04:00

Gare

Moto3 05:00

Moto2 06:20

MotoGP 08:00

Orari TV GP Indonesia TV8

Sabato 19 marzo



Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2 a partire dalle 13

Domenica 20 marzo