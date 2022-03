Pol e Aleix Espargarò, un record di famiglia è vicino

Pol e Aleix Espargarò possono centrare un traguardo storico: l’impresa è riuscita una sola volta nella storia del Motomondiale.

Aleix Espargarò, in classe regina dal 2009, e suo fratello Pol Espargarò, dal 2014, vanno alla ricerca della loro prima vittoria nella massima serie del Motomondiale. Il pilota dell’Aprilia ha conquistato il suo primo podio con la RS-GP nel 2021 a Silverstone, il fratello minore dopo il podio di Misano 2021 ha riconquistato un terzo posto nella gara di esordio in Qatar di questa stagione, seguito proprio dal fratello maggiore.

Un 3° e 4° posto che rappresenta il miglior traguardo familiare nella loro carriera in classe regina. Pol ha persino sfiorato la vittoria conducendo la gara fino a quattro giri dalla fine, quando è stato superato dalla Ducati di Enea Bastianini inducendolo in errore e perdendo due posizioni. All’ultimo giro suo fratello Aleix ha provato a soffiargli il podio, vantando una miglior stabilità delle gomme, ma non è riuscito ad affondare il colpo.

Un record familiare per Pol e Aleix Espargarò

Un duello tra fratelli sarebbe stato entusiasmante per tifosi e per gli stessi protagonisti, la sfida sembra però rimandata, dal momento che entrambi sembrano avere un ottimo feeling con le nuove rispettive moto. “Speravo che mio fratello mi sorpassasse per dare vita a una bella lotta, ma le mie gomme erano talmente esauste che non penso avrei avuto la meglio”, ha commentato a fine Gran Premio il pilota della Honda. “Per fortuna era a due secondi di distanza”.

Aleix Espargarò ha commesso un errore nel giro finale. Aveva preventivato di sorpassare il fratello alla curva 15, dove in precedenza aveva già superato Marc Marquez, in un punto della pista più favorevole all’Aprilia che alla Honda. Ma nulla da fare. Resta grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal fratello minore: “Ha fatto una prima parte di gara molto veloce e alla fine se lo merita”.

Già dal prossimo GP al Mandalika Circuit Aleix e Pol Espargarò potranno tentare un’impresa storica e fraterna che finora è riuscita una sola volta nella storia del Motomondiale. Al Gran Premio di Imola del 1997, nella ex classe 500, sul podio salirono i fratelli Nobuatsu e Takuma Aoki, secondo e terzo posto. Adesso ci riproveranno i fratelli di Granollers e sarebbe la prima volta nella storia della MotoGP: “Aleix è veloce con l’Aprilia e io posso essere veloce con la Honda, penso che presto succederà di lottare per il podio contro mio fratello”, ha concluso Pol Espargarò.