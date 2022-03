Come mettersi in contatto con Valentino Rossi? Ecco la soluzione

L’ex pilota della Yamaha, Valentino Rossi, è più vicino di quanto immaginate. Se desiderate mandargli un messaggio, vi sveleremo come fare.

Il nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, ha chiuso la sua carriera in MotoGP il 14 novembre a Valencia. Il pesarese ha concluso la sua ultima gara al decimo posto. La carriera del centauro di Tavullia è stata costellata di successi in tutte le categorie. La stagione 2021, però, è stata avara di soddisfazioni, non riuscendo mai a competere per le posizioni di vertice. Per la prima volta in ventisei anni di carriera, il Dottore non è riuscito a salire sul podio. Nell’ultima annata VR46 non ha trovato il feeling migliore con la sua Yamaha M1 nel team Petronas. A causa della mancanza dei risultati Valentino Rossi ha maturato l’idea di dire addio alla classe regina e dedicarsi ad altro.

Il Motomondiale andrà avanti e il primo weekend in Qatar ha messo in luce lo straordinario talento dei giovani italiani. In tutte le classi, alla fine, l’ha spuntata un centauro nostrano. Una sorprendente domenica per il tricolore che avrà fatto piacere anche a Vale. Dall’uscita di scena dello scorso novembre a Valencia, anche la vita del Dottore è stata ricca di sorprese. Per sua sfortuna ha saltato l’appuntamento del 14 dicembre a Yas Marina dove avrebbe dovuto correre, su una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing, la 12 Ore del Golfo, insieme all’amico d’infanzia Alessio “Uccio” Salucci e suo fratello Luca Marini.

Nel frattempo la bellissima compagna del campione, Francesca Sofia Novello, ha dato alla luce la loro prima figlia. Valentino Rossi, in inverno, ha preso una decisione storica in merito al suo futuro. Dopo il ritiro dalla MotoGP il pesarese continuerà il suo percorso nel Motorsport sulle quattro ruote. Sarà l’Audi ad avere l’onore di supportare l’ex pilota della Yamaha nella sua nuova avventura. Il campionato Fanatec GT World Challenge Europe prevede anche la partecipazione alle tappe italiane di Imola e Misano. Sarà l’occasione per ammirare l’ex centauro al volante della R8 LMS dal vivo.

Passione Valentino Rossi, ecco come contattarlo

Il Dottore ha scelto di continuare la sua carriera sulle quattro ruote per una grande passione. Il nove volte campione del mondo delle due ruote ha dimostrato di avere anche una grande predisposizione per le corse automobilistiche. The Doctor ha conquistato diverse edizioni del Monza Rally Show, trionfando nelle edizioni del 2006, 2007 su una Ford Focus RS WRC, nel 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla Ford Fiesta RS WRC. Come suo padre Graziano, Valentino ha già sperimentato le corse anche del Mondiale Rally, ottenendo, come miglior risultato, un undicesimo posto nella tappa in Nuova Zelanda nel 2006, al volante di una Subaru Impreza WRC.

Nel corso della sua lunga carriera in MotoGP, VR46 non ha mai nascosto la sua passione sfrenata per le auto, avendo iniziato da bambino a correre sui kart. Tra il 2004 e il 2008 il pesarese è stato vicino al passaggio in Formula 1. La Scuderia Ferrari fece provare una monoposto al Dottore, sulle piste di Fiorano e del Mugello. Valentino Rossi ottenne degli ottimi tempi, grazie anche ai consigli di Michael Schumacher, tali da far drizzare le antenne all’ingegnere Luigi Mazzola. Vale ha raccontato, anni dopo, di essere stato molto vicino al passaggio nella massima categoria del motorsport, ma in quella fase era al top in MotoGP e non volle mollare la sua amata Yamaha. Oggi, in qualità di manager, ha il piacere di seguire il percorso di crescita di giovani talenti nei suoi team nel Motomondiale.

Il centauro di Tavullia sarà presto protagonista delle gare Sprint ed Endurance nel campionato GT, mettendosi alla prova nella squadra campione in carica. Al volante del bolide tedesco Valentino Rossi avrà modo di sfidare piloti di alto profilo, sognando un giorno di correre anche la 24 Ore di Le Mans. Se volete scrivere un messaggio di incoraggiamento al campione di Tavullia, non esitate. Ricordate che tentar non nuoce e contattare Valentino Rossi può essere più facile di quello che immaginate. Vi invitiamo a fare un salto sul sito web: www.valentinorossi.com; o sulla pagina ufficiale Facebook di Valentino Rossi: VR46 Official; su Twitter: @ValeYellow46; Instagram: @valeyellow46. Potete scrivere anche al fan club al sito: www.fanclubvalentinorossi.net, così da farvi autografare una foto ricordo.