Guidare una Chevrolet Corvette in mare? Ecco dove è possibile farlo

Spopolano le auto d’acqua alla 007. E tra i modelli più ricercati c’è quello di una Chevrolet Corvette. Ecco di cosa si tratta.

Le supercar rimangono le auto che tutti sognano. Dalla Ferrari alla Porsche, passando per Lamborghini e Bugatti, non c’è una persona che almeno una volta nella vita non voglia guidarne una. Che sia sulle strade cittadine o in pista, scaricare a terra, anche se per poco, tutti quei cavalli è una vera emozione. Ma c’è anche chi ama talmente le auto di lusso, e in particolare quelle sportive, che ha deciso di farle andare anche sull’acqua.

Non capita tutti i giorni di vedere un’auto sportiva in alto mare, ma, a quanto pare, una società a Dubai c’è riuscita. E ha usato le forme di una nota vettura, che è diventata nel corso degli anni un vero e proprio simbolo, la Corvette.

Una Chevrolet Corvette per correre tra le onde

Ad avere avuto l’idea è la società Waterlink, che ha iniziato a costruire barche che assomigliano a eleganti vetture supersportive. Noleggiare uno dei veicoli anfibi costa circa 700 dollari l’ora mentre l’acquisto di uno di questi esemplari necessita di almeno 40 mila dollari, ma a seconda delle specifiche si può arrivare fino a 50 mila.

In un video recentemente condiviso dal canale Youtube Supercar Blondie, gli influencer Sergi e Nicki hanno mostrato al mondo proprio un odi questi modelli, basato su una Chevrolet Corvette. La nave ha una silhouette elegante e sportiva simile alla supercar americana, con interni davvero da auto da pista, con volante, pedale dell’acceleratore e selettore del cambio. Per rallentare invece niente freno, servirà solo lasciare il gas.

Come una vera Corvette, il motore si trova nella parte posteriore. Non è il nuovo C8 LT2 V-8 aspirato da 6,2 litri, ma si tratta di un motore da 1,8 litri capace di portare la barca a una velocità massima comunque ragguardevole di 54 nodi.

Sulla console centrale ci sono diversi pulsanti che consentono di controllare il sistema di illuminazione. Il motoscafo è inoltre dotato di un tergicristallo che è utile quando si viaggia a piena velocità. Ma c’è anche la connettività Bluetooth per la riproduzione di musica e un sistema GPS per la guida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dubai Water Sport Rentals (@waterlink.ae)

L’idea di questa auto d’acqua, basata su una Corvette è nata in Turchia, dove un gruppo d’imprenditori locali si è inventato nel 2022 una sorta di Corvette C7 per andare in mare. E l’idea ha riscosso così tanto successo che ha portato ad allargare il progetto, che ha ricevuto decisi fondi da una serie di investitori, anche stranieri. E anche alcune aziende si sono avvicinate per comprare vari modelli. Tra cui la Waterlink.

E ora la società di Dubai è pronta a lanciare nuovi speciali modelli. Dopo la Corvette C7 e la replica della C8, si sta pensando a nuovi modelli basati su un pick-up americano, ma l’idea è anche quella di mettere in acqua macchine simili alle Aston Martin di James Bond e alla Bugatti Chiron, uno dei fiori all’occhiello del mercato delle supercar mondiali.