Cambiare le gomme della macchina ha un costo, così come tante altre cose: ma è una cosa così esosa o ce la caveremo con poco?

Chi possiede un’auto sa benissimo che almeno due volte l’anno, c’è da fare il cambio cosiddetto stagionale, delle gomme. Generalmente, tra ottobre e novembre viene effettuato la prima volta, e tra marzo ed aprile la seconda. Ovviamente, anche il cambio degli pneumatici ha un costo, come tutte le attenzioni della manutenzione di una vettura.

Quale potrebbe essere questo costo, è uno dei dati che chi ha comprato l’auto da poco, vorrebbe sapere, o anche chi ancora non lo ha fatto e sta valutando le spese. Vi interesserà anche sapere quanto costa fare 100 km con un’auto elettrica, o tante altre curiosità che troverete all’interno del nostro sito. Allora, proviamo ad arrivare insieme ad una conclusione.

Cambiare le gomme è necessario: ma è economico?

Cambiare le gomme prima o poi diverrà necessario, non si può certo avere un’auto anche per quindici anni, camminando sempre sugli stessi pneumatici. Quanto meno, per ora, ancora non hanno inventato ruote così resistenti. Però, tranquilli, non spenderete quanto un team di F1, forse neanche in tutta la vostra vita. Avete mai letto quanto costa un treno di pneumatici ad ogni GP?

Partiamo dal lavoro. Generalmente, nel nostro Paese, chi effettua questo cambio per noi chiede un costo di più o meno 10 euro. Le gomme si sa, sono quattro e quindi il lavoro complessivo costerà 40 euro. E quattro gomme nuove? Quanto le pagheremo? Generalmente, si trovano anche a 55 euro l’una, ma dipende ovviamente dalla qualità e dalla marca che scegliamo. Ce ne sono anche di 80-90 euro, se non di più.

Ovviamente, non c’è bisogno di comprarle nuove, ogni volta che si procede al cambio stagionale. Il costo delle quattro ruote complessivo, che quindi potrebbe aggirarsi sui 240 euro, è da considerare soltanto quando si effettua il cambio nel senso di buttar via le vecchie. Generalmente, è consigliato farlo ogni cinque anni.

Ma visto che ogni auto cammina diversamente dalle altre a seconda del proprietario, è sempre meglio chiedere aiuto al nostro meccanico di fiducia e di tanto in tanto, farsi fare una revisione. Generalmente, delle gomme ‘4 stagioni’, possono stare in strada per 30mila chilometri, prima di essere sostituite da quelle nuove.