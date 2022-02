Quanto costano gli pneumatici alle scuderie di F1? Per ogni singolo pezzo, gli ‘zeri’ di questi costi sono sempre parecchi.

Immaginate quanto costi investire in un anno di Formula 1, per le dieci squadre che fanno parte del campionato. I costi di produzione, sono davvero altissimi ed ovviamente anche quelli di fornitura. Sarà contenta per esempio, la Pirelli.

Infatti, le gomme di queste spettacolari auto, che tra l’altro diventeranno di 18″ nel 2022, non costano per nulla poco, alle società. E non è una cosa così scontata proprio questa componente della vettura, visto che tra l’altro ce ne sono di diversi tipi e colori, a seconda delle condizioni della pista ed ovviamente, della scelta della scuderia.

F1, Mercedes pronta a sfidare il nuovo regolamento: “Un campo minato”

F1, anche gli pneumatici costano molto

Tra l’altro sarà stato facile immaginare che come per tutte le componenti, anche le gomme speciali delle monoposto più costose del mondo, non sono cedute quasi gratis, per usare un eufemismo. Ovviamente sono solo un piccolo plus, che va ad unirsi al costo di altre componenti, per quello complessivo di una vettura.

Certamente, chi fornisce pneumatici per le vetture, non ne adeguano solo pochi carrelli, alle richieste singole di team, anche perché come già detto, le ruote sono di diversi tipi, cinque per l’esattezza e spesso vengono cambiate non solo per usura, anche a GP in corso. Ad esempio, nei Gran Premi dove inizialmente c’è un clima mite e poi cala la pioggia.

F1, perché saranno più facili i sorpassi? Ecco le novità che cambiano tutto

Per questo quindi la Pirelli fornisce direttamente dei treni per pneumatici a tutte le scuderie. Gli addetti spesso infatti, muovono dei carrelli anche belli pesanti, con diversi pneumatici da portare poi nei singoli box. Un set di gomme di F1, costa circa 1.500 euro. La casa italiana ne fornisce circa 18 ad ogni scuderia, per ogni week-end. Questo significa che ogni team paga circa 120.000 euro ad ogni week-end, soltanto per le ruote che generalmente sono distribuite in 11 set da asciutto, con tutte le varianti, più 7 carrelli di ruote da bagnato. Ovviamente poi, ad ogni GP, una vettura ne userà otto, massimo dodici.