L’Autodromo del Mugello scalda i motori: ecco il calendario 2022

Il Mugello proporrà appuntamenti imperdibili che permetteranno ai tifosi di assistere dal vivo a sfide emozionanti in varie categorie del Motorsport.

L’Autodromo Internazionale del Mugello, costruito nel 1972 dall’Automobile Club di Firenze, è una vera a propria mecca per gli amanti del Motorsport. Il circuito automobilistico e motociclistico italiano è di proprietà della Ferrari. Sul tracciato lungo 5245 metri, quest’anno scatteranno, nel weekend del 25-27 marzo, le vetture GT e Touring Cars del campionato internazionale endurance.

Dopo un lungo inverno, riservato alla manutenzione dell’impianto, la pista toscana è pronta a tornare protagonista della stagione. Completati i lavori strutturali per migliorare la sicurezza del tracciato. Sono state riviste le vie di fuga in asfalto alle curve T2-T3 Luco-Poggio Secco e T3-T4 Poggio Secco- Materassi per un totale di 1870 mq. Le auto avranno, in caso di errore, un maggiore spazio di frenata.

Notizia importante anche per le due ruote con il cambio di direzione tra la curva 3 e la curva 4. Alla T7 Savelli è stato allungato il cordolo e realizzato la via di fuga in asfalto di 60 mq, essenziale in caso di errore. Alle curve Correntaio, Biondetti e Bucine sono stati messi ulteriori metri di gomme verticali, pensate per assorbire meglio gli impatti.

Mugello, calendario 2022

Il campionato internazionale endurance dedicato alle vetture GT e Touring Cars prenderà il via nel fine settimana del 25 al 27 marzo. La Hankook 12h Mugello – 24H Series Europe vedrà protagonista 50 auto, 35 team e 16 nazioni rappresentate. Per il Mugello Classic, invece, l’appuntamento è per il weekend del 1-3 aprile con il fascino delle auto storiche dell’Automobilismo. Una occasione imperdibile per gli appassionati delle auto d’epoca che hanno scritto pagine indelebili del Motorsport.

Il weekend successivo il Mugello ospiterà il Gruppo Peroni Race con la Formula Italia ‐ Coppa Italia Turismo ‐ Clio Cup Europe ‐ Speed Lotus ‐ Mitjet – C.I. Autostoriche ‐ Porsche Club- Lotus Cup Italia – Mitjet Italia Racing Series – Lotus Speed Championship – Porsche Club GT. Appuntamento per domenica 1° Maggio per la prima edizione del Circuito stradale del Mugello, in occasione di una sfida iniziata nel 1914, con la prima storica competizione di regolarità. Una corsa storica, disputata sui sessantasei polverosi chilometri che da Scarperia salivano fino a Firenzuola per poi tornare attraverso il passo della Futa a San Piero e Sieve e infine a Scarperia.

Spazio alle moto, il 27,28 e 29 maggio, con il campionato mondiale di Motociclismo con la MotoGP, la Moto2, la Moto3. Largo ai campioni del domani anche con la Red Bull Rookies Cup, oltre alla Moto E. I bolidi elettrici gareggeranno per la prima volta sul circuito toscano. Si tratterà di una grande festa per tutti gli amanti delle due ruote che potranno vedere da vicino i loro beniamini.

Sul tracciato avverranno anche le sfide del CIV, campionato italiano velocità, con in pista le classi Premoto3 – Moto3 – SS300 -600 CIV – Supersport – SBK – National Trophy 600, National Trophy 1000 – Aprilia RS 660 Cup. A luglio largo agli amatori, nel weekend del 1-3 luglio, con la coppa Italia di velocità. Si sfideranno gli Amatori 600 Base – Trofeo Amatori 600 Pro – Trofeo Amatori 1000 Base – Trofeo Amatori 1000 Avanzata – Trofeo – Amatori Superior Cup – Trofeo Amatori Rookie Challenge – Yamaha R3 Cup – Pirelli Cup 600 – Pirelli Cup 1000 – Dunlop Cup 600 – Dunlop Cup 1000.

A metà luglio tornano in pista le quattro ruote con l’Aci Racing Weekend e i campionati automobilistici C.I. Gran Turismo Endurance – C.I. Sport Prototipi – TCR Italy – BMW M2 CS – Racing Cup Italy – Porsche Carrera Cup – Clio Cup – Mini Challenge. Ad Agosto (26‐28) la Coppa FMI 2022 ‐ Promo Racing Cup 2022, Trofeo Italiano Amatori ‐ Pirelli Cup ‐ Dunlop Cup – Trofeo Guzzi Fast Endurance.

La stagione si concluderà con la Porsche Sport Cup Suisse, il Ferrari Challenge, le sfide del Gruppo Peroni Race, l’Aci Racing Weekend – Campionati italiani automobilistici, ad ottobre 21-23, con Italian F.4 Championship Powered by Abarth ‐ F. Regional European Championship, BMW M2 CS Racing Cup Italy – C.I. Gran Turismo Sprint – Mini Challenge.