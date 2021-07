La rarissima Ferrari FXX K Evo filmata al Mugello (VIDEO)

La Ferrari FXX K Evo è una vettura più unica che rara persino da vedere e in questo video la vedremo scorrazzare in pista



Per chi non lo sapesse, la Ferrari FXX K Evo è un veicolo molto raro che sarebbe impossibile da vedere su strade pubbliche. Questo è dovuto a due cose: non è legale su strada, e i pochi esemplari passano la maggior parte del loro tempo tra le sapienti mani della Ferrari stessa, messi a disposizione dei proprietari durante gli eventi di pista.

La FXX K Evo è stata avvistata durante uno dei Racing Day della Ferrari quasi un anno fa al Circuito del Mugello dall’utente MattyB727.

Questo modello da pista basato su LaFerrari è stato introdotto nel 2017 sia come pacchetto aerodinamico per le 40 unità di Ferrari FXX K standard del 2014, sia come modello autonomo a tiratura estremamente limitata. Ferrari, tuttavia, non ha rivelato quanti ne verranno realizzati. Quella avvistata al Mugello indossava il numero 59 e si dice sia guidata dal danese Peter Christensen.

Con più parti aerodinamiche aggiunte alla carrozzeria, la FXX K Evo ha il 23 per cento in più di deportanza rispetto alla FXX K standard. Può generare fino a 640 chilogrammi di peso aggiuntivo a 200 chilometri all’ora.

E infine, veniamo ai numeri nudi e crudi: il motore V12 riesce ad erogare ben 860 cavalli e 750 Newton-metri di coppia. Il motore elettrico, d’altra parte, produce 190 CV, per un’enorme potenza combinata di 1.050 CV e oltre 900 Nm.

Leggi anche -> Porsche 911 Sport Classic, gli ultimi test al Nurburgring prima del debutto