Lamborghini Urus Evo, arrivano le prime immagini rubate (VIDEO)

Sul web appaiono i video che mostrano la nuova versione della Lamborghini Urus, il modello che più ha venduto negli ultimi due anni.

La Lamborghini ha salutato un 2021 da record e si avvia a un 2022 altrettanto promettente. L’azienda di Sant’Agata Bolognese ha chiuso la scorsa annata con ben 8.405 vetture consegnate in tutto il mondo, aumentando del 13% le consegne rispetto al 2020, merito anche dei suoi modelli sempre all’avanguardia. A partire dal Suv Urus, che con 5.021 consegne a livello globale ha fatto la voce grossa. Un modello che ha fatto incetta di premi, come quello della prestigiosa rivista tedesca Auto Motor und Sport come “Best Car” nella categoria “Large SUV” (per il secondo anno consecutivo) e come miglior SUV nella categoria veicoli importati dalla testata Sport Auto.

Un’azienda sempre viva sul mercato e che si è lanciata verso il futuro con grandi ambizioni. A dirlo il piano di investimenti da 1,5 miliardi di euro annunciato nelle scorse settimane, che porterà nel 2024 al primo modello ibrido del marchio.

Lamborghini, Urus Evo ormai in dirittura d’arrivo

E proprio per il suo modello di punta, l’Urus, è pronto ormai a debuttare un restyling. Proprio come l’Huracán, l’aggiornamento poterà il nome Evo nel nome dell’auto. Nelle ultime settimane il nuovo modello è stato avvistato sia con mimetizzazioni che senza.

Le modifiche sembrano essere comunque poche, almeno esteticamente. Innanzitutto sono visibili le modifiche al paraurti anteriore, con la griglia che avrà una lamella orizzontale extra al centro e con le lamelle delle prese d’aria a sinistra e a destra che non si diramano più verso l’esterno. Riviste solo in parte le prese d’aria anteriori della Lamborghini Urus, mentre lungo le fiancate sono pochi i ritocchi. Si nota però lo sfiato dietro la ruota posteriore che ora segue l’angolo lungo il parafango.

Oltre a un nuovo paraurti anteriore, l’Urus ha anche due aperture di ventilazione extra nel cofano. Al posteriore, a prima vista, il disegno delle luci rimane invariato, proprio come sul frontale, e anche il diffusore sembra essere sostanzialmente lo stesso, anche se è difficile da vedere.

L’Urus Evo continuerà a montare con un V8 biturbo da 4,0 litri, che eroga 641 cavalli (479 kilowatt), ma questa nuova versione della Lamborghini potrebbe avere un modello anche con più potenza. Possibile che questo modello Urus Evo sia l’ultimo a benzina, con una passaggio all’ibrido entro due anni o magari una versione plug-in. Ancora non è chiaro però quando intanto sarà nelle concessionarie.