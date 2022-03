Valentino Rossi e Francesca Novello: gli auguri dei nonni e di zio Luca

Per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi arriva una pioggia di auguri dai nonni e da zio Luca Marini impegnato nel paddock.

Valentino Rossi è diventato papà proprio nel giorno in cui a Losail prendeva il via la nuova stagione del Motomondiale e il suo team VR46 esordiva ufficialmente in un Gran Premio di MotoGP, con Luca Marini e Marco Bezzecchi alle prese con le loro Ducati Desmosedici. La notizia della nascita di Giulietta Rossi ha subito pervaso il paddock del Qatar, con Alessio Salucci che si è detto emozionato per l’arrivo della nascitura.

‘Uccio’, team owner del Mooney VR46 Racing Team, è impegnato nell’emirato arabo per seguire da vicino le sorti della nuova squadra di Tavullia. Ma già non vede l’ora di ritornare a casa per poter dare il benvenuto alla figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Anche nel corso delle conferenze via Zoom la notizia è rimbalzata inevitabilmente, con Andrea Dovizioso che ha fatto i suoi auguri al nove volte iridato: “Io ci sono già passato, sarà una bella esperienza. Sinceramente mi fa più effetto questa notizia che quella del suo ritiro”.

Gli auguri per Valentino Rossi

Giulietta Rossi è venuta alla luce presso l’ospedale di Urbino, dove sono nati anche Valentino Rossi e Luca Marini. Tra le poche persone che hanno già potuto vedere la neonata c’è nonna Stefania Palma, mamma dei due piloti e suocera di Francesca, che sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto emergere tutta la sua gioia per il lieto evento e mette subito le mani avanti in maniera scherzosa: “Assomiglia a Valentino”. La signora Palma diventa nonna per la prima volta: “È una sensazione diversa, molto più emozionante, quasi da non credere. Avevo paura di prenderla in braccio per non farla male”.

Grande emozione anche da parte di Graziano Rossi, che invece è già nonno da parte di Clara Rossi. “Francesca e Valentino sono molto felici ed io sono già molto affezionato, non vedo l’ora che cominci ad interagire. Si è fatta un po’ desiderare, come si conviene a una ragazzina di buone qualità”. Ma non pensa di poter dare consigli utili ai neo genitori o a Giulietta Rossi. “Anche perché tutti si guardano bene dall’ascoltarmi”, ha ironizzato Graziano Rossi.

Una bella notizia anche per Luca Marini che diventa zio per la seconda volta. Ha appreso la notizia mentre era nel paddock, alle prese con la prima giornata di prove libere che non è andata in maniera fantastica. “Quando ho saputo della sua nascita gli ho mandato gli auguri e lui mi ha girato una foto: “In una giornata così negativa, una bella notizia…rosa”.